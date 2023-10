Efter en uges sygemelding er den norske konge tilbage.

Mandag har kong Harald nemlig fået rystet forkølelsen af sig - og forude venter noget af en arbejdsdag.

I sidste uge meldte det norske kongehus ud, at kongen ville være sygemeldt ugen ud, og nu bekræfter hoffets kommunikationschef Guri Varpe overfor VG, at kongen genoptager sine royale forpligtelser denne mandag.

På sin uges sygemelding nåede kong Harald at gå glip af den traditionsrige politikermiddag med Stortingets medlemmer.

Kronprins Haakon måtte tage over for sin syge far, da der ved middag for Stortingsrepræsentanterne på det kongelige slot. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Haakon måtte tage over for sin syge far, da der ved middag for Stortingsrepræsentanterne på det kongelige slot. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

Men mandag er han igen klar til at genoptage arbejdet.

Ifølge det officielle program for det norske kongehus venter der noget af en arbejdsdag.

Der er tre officielle programpunkter for kongehuset mandag, og de involverer alle sammen kong Harald.

Klokken 11.30 starter hans dag, hvor han sammen med kronprins Haakon skal have chefen for den norske flåde i audiens.

Timen efter slutter dronning Sonja sig til, når lederen for Totalberedskabskommissionen skal orientere om kommisionens arbejde for de royale familiemedlemmer.

Kong Haralds første arbejdsdag tilbage efter sin sygemelding slutter med, at han selv må ud af huset.

Klokken 18 skal han nemlig være til stede i Oslo Militære Samfund.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.