Efter tronskiftet er ordningen med kongelige hofleverandører oppe i luften.

Endnu har kongehuset ikke meldt ud, hvorvidt ordningen skal ændres eller måske helt afskaffes, men nu er der en klar opfordring fra fagforeningen HK Handel.

For det bør fremover være et krav til eventuelle nye kongelige hofleverandører, at deres ansatte har en overenskomst, lyder det nu.

»Et kongehus i tråd med tiden bør naturligvis sikre sig, at de mennesker, der leverer varer og tjenesteydelser til det kongelige hus, har ordentlige arbejdsvilkår. Alt andet er uhørt,« siger Mette Høgh, formand for HK Handel.

104 virksomheder, som kalder sig 'Kongelig Hofleverandør', mister prædikatet ved tronskiftet - hvilket er kutyme, oplyses det på kongehuset.dk. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere 104 virksomheder, som kalder sig 'Kongelig Hofleverandør', mister prædikatet ved tronskiftet - hvilket er kutyme, oplyses det på kongehuset.dk. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Prædikatet som kongelig hofleverandør kan bruges i virksomhedernes markedsføring, men der er generelt lav gennemsigtighed med ordningen og hvordan, virksomhederne udnævnes til den.

104 virksomheder havde titlen, men mistede den som ventet ved tronskiftet 14. januar, hvor kong Frederik overtog tronen fra sin mor, dronning Margrethe.

Foreløbig har kongehuset ikke meldt ud endnu, hvad der skal ske med ordningen.

Men står det til HK Handel, så bør en genindførsel af de kongelige hofleverandører fremover indeholde et krav om overenskomst og dermed sikrede forhold for medarbejderne.

»Uanset hvordan man vender og drejer det, er prædikatet som kongelig hofleverandør en blåstempling af de virksomheder, der er så heldige at havne på listen,« siger formand Mette Høgh.

De kongelige hofleverandører genovervejes, efter kong Frederik og dronning Mary er blevet regentpar. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere De kongelige hofleverandører genovervejes, efter kong Frederik og dronning Mary er blevet regentpar. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix

»Et krav om overenskomst vil derfor sende et stærkt signal og være et kæmpe skulderklap til de mange danske virksomheder, som bidrager til den danske model og dermed løfter et stort samfundsansvar.«

HK Handel har lavet en stikprøve blandt tidligere kongelige hofleverandører inden for handel.

Blandt dem er der flere eksempler på virksomheder, som ikke har en overenskomst.

Det gælder blandt andet tehandleren A.C. Perch, vinforretningen Kjær og Sommerfeldt, samt Eccos hovedkontor.

Tidligere har organisationerne Alkohol & Samfund og Blå Kors opfordret til, at eventuelle fremtidige hofleverandører ikke bør være alkoholproducenter. Det skrev DR i januar.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.