En person fik hjertestop under mandagens Royal Run København.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Jeg kan sige, at der har været et hjertestop, men at personen er blevet genoplivet,« siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik & Motion.

Det lykkedes dog heldigvis for politi og beredskabet at komme frem, selvom der er flere afspærringer i København.

Ifølge Dorte Vibjerg er dette det eneste alvorlige ildebefindende under årets løb.