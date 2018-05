Genoplev det storslåede bryllup minut for minut i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.



Sent lørdag aften har prins Harry givet sin afdøde mors ring til sin hustru Meghan Markle.

Ringen, der har tilhørt prinsesse Diana, prinsesse af Wales, som omkom i en tragisk bilulykke i 1997, er en blåfarvet smaragdring.

Det skriver Sky News.

Ringen har tilsyneladende haft betydning for Diana, der døde som blot 36-årig.

Prinsessen af Wales blev således set med ringen under et middag i Sydney i Australien i 1996, ifølge det britiske medie.

Prins Harry og Meghan Markle efter vielsen, hvor kørte væk fra St. George's Chapel i hestevogn. Foto: Aaron Chown Prins Harry og Meghan Markle efter vielsen, hvor kørte væk fra St. George's Chapel i hestevogn. Foto: Aaron Chown

Lørdag aften forlod det nygifte par deres bryllupsreception i kongeslottet Windsor Castle, der ligger vest for London, for i en åben og sølvblå jaguar fra 1968, med Harry bag rattet, at køre mod en privat fest, hvor 200 af de nærmeste venner og familiemedlemmer ventede.

I videoen herunder kan du se det nygifte par stige ind i den åbne sportsvogn og køre mod soldnedgangen for at blive forenet med venner og familie til den private fest:

Harry and his new wife Meghan have left Windsor Castle in an open-top classic sports car for their evening wedding reception at Frogmore House on the Windsor estate. #Royalweddinghttps://t.co/GAseHO3pHC pic.twitter.com/xdq3kMdc2Y — BBC News (UK) (@BBCNews) 19. maj 2018

Tidligere på dagen blev de viet foran 600 gæster i Sankt George-kapellet i Windsor.

Prins Harry og Meghan Markle i Sankt George-kapellet. Foto: JONATHAN BRADY Prins Harry og Meghan Markle i Sankt George-kapellet. Foto: JONATHAN BRADY

Prins Harry placerer ringen på Meghan Markle foran 600 gæster i Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: POOL Prins Harry placerer ringen på Meghan Markle foran 600 gæster i Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: POOL

En enorm menneskemængde ventede langs ruten op til kapellet - 100.000 mennesker, vurderes det, var rejst til byen Windsor for at få en bid af det historiske øjeblik.

Tusindvis var samlet lørdag ved Windsor Castle i Windstor for med egne øjne at få et glimt af brydeparret. Foto: POOL Tusindvis var samlet lørdag ved Windsor Castle i Windstor for med egne øjne at få et glimt af brydeparret. Foto: POOL

Forinden vielsen havde der udspillet sig et rørende øjeblik.



I stedet for at sætte sig ind i en bil, havde den 33-årige prins Harry sammen med sin storebror, den 35-årige prins William, valgt at gå de flere hundrede meter op til kapellet som en gestus til de mange fremmødte, som du kan se på billedet herunder:

Prins Harry (tv.) med sin storebror prins William. Foto: POOL Prins Harry (tv.) med sin storebror prins William. Foto: POOL

De to prinser mistede deres mor, Diana, under tragiske omstændigheder i Paris den 31. august 1997.



Som en af verdens mest fotograferede personer blev Diana forfulgt af paparazzi-fotografer, da hun sad som passager i en Mercedes. Hun sad sammen med sin elsker Dodi al Fayed, men bilen, ført af chaufføren Henri Paul, torpederede en betonsøjle i en tunnel i den franske hovedstad.



11 år senere konkluderede en undersøgelse, at Diana døde som følge af uagtsomt manddrab, og at ulykken var sket, fordi Henri Paul og jagende paparazzi-fotografer havde kørt hasarderet.

Paris den 31. august 1997, hvor prinsesse Diana omkom i en dødsulykke. Foto: PIERRE BOUSSEL Paris den 31. august 1997, hvor prinsesse Diana omkom i en dødsulykke. Foto: PIERRE BOUSSEL Dianas død var et hårdt slag for de to sønner, særligt for prins Harry, der i fjor talte åbent om, hvordan han som barn og ung mand var stærkt påvirket af den traumatiserende begivenhed.

Prinsesse Diana. Foto: JAMAL A. WILSON Prinsesse Diana. Foto: JAMAL A. WILSON Den 19 maj 2018 vil dog stå printet som en helt anden milepæl i den 33-årige Harrys liv.



Da han forlod Sankt George-kapellet i Windsor, hånd i hånd med Meghan Markle var det som hertug og hertuginde af Sussex.

Prins Harry og Meghan Markle foran Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: BEN STANSALL Prins Harry og Meghan Markle foran Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: BEN STANSALL Flere kendte var inviteret med til vielsen som gæster, herunder den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey, der i sidste øjeblik måtte udskifte sin cremefarvede kjole.

Fodboldikonet David Beckham var også på gæstelisten i kapellet, og det samme var hans hustru, sangerinden Victoria Beckham. Begge formåede de dog at tiltrække en del opmærksomhed.

David and Victoria Beckham i St George's kapel, inden bryllupsceremonien gik i gang. Foto: DANNY LAWSON David and Victoria Beckham i St George's kapel, inden bryllupsceremonien gik i gang. Foto: DANNY LAWSON Under vielsen, der blev sendt på direkte tv, undrede flere sig over David Beckham, som du kan læse i artiklen her på BT.

Og Victoria Beckham fik også gjort opmærksom på sig selv, uden at det formentlig var hensigten, som du kan læse mere om i artiklen her.

Victoria Beckham ved Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: CHRIS RADBURN Victoria Beckham ved Sankt George-kapellet i Windsor. Foto: CHRIS RADBURN



Blandt andre kendisser var den amerikanske tennistjerne Serena Williams og den legendariske britiske musiker Elton John, som du kan se på billedet her:

Det royale bryllup sluttede omkring midnat, dansk tid, med et festfyrværkeri over byen Windsor, som du kan se i videoen herunder fra den royale korrespondent Emily Nash fra mediet HELLO!:

VIDEO: Fireworks over Frogmore?! Lovely lights over Windsor Great Park #royalwedding #harryandmeghan pic.twitter.com/PC3FJc4Ihx — Emily Nash (@emynash) 19. maj 2018

Meghan Markles kjole minder meget om den, kronprinsesse Mary bar til sit bryllup, vurderer flere eksperter. Foto: Jonathan Brady Meghan Markles kjole minder meget om den, kronprinsesse Mary bar til sit bryllup, vurderer flere eksperter. Foto: Jonathan Brady Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS TPX IMAGES Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS TPX IMAGES

