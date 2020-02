Den officielle hjemmeside for kongefamilien i Storbitannien har sendt brugere videre til en kinesisk pornohjemmeside i stedet for til en velgørenhedsorganisation.

Det skyldes en stor bommert.

Det skriver Mirror og The Sun.

Eftersigende skyldes det, at linket til velgørenhedsorganisationen Dolen Cymru, der hjælper det afrikanske land Lesotho, har et domæne, der er udløbet, og er blevet overtaget af en kinesisk pornohjemmeside, der blandt andet viser voldtægt- og incest-videoer.

The Sun informerede kongehuset efter opdagelsen, og det ser nu ud til, at de har rettet fejlen.

Velgørenhedsorganisationen står Prins Harry meget nært, og han har tidligere udtryk sin begejstring for deres arbejde.

Et arbejde, der har udviklet skolesystemet, kirker og meget mere.

Hjemmesiden 'royal.uk' indeholder ellers nyheder og information om kongefamilien og deres arbejde med begivenheder samt velgørenhed.