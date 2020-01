De er der alle sammen. Dronningen og de tre arvinger til tronen.

Det britiske kongehus har skudt det nye år og nye årti i gang med at udsende et helt nyt portræt. Og det er ikke bare et hvilket som helst portræt. Det er nemlig historisk.

Det skriver People.

På billedet, som er udsendt af Buckingham Palace, ses dronning Elizabeth sammen med sin søn, prins Charles, sit barnebarn, prins William, og sit oldebarn, seksårige prins George.

Her ses det officielle portræt med dronning Elizabeth, prins Charles, prins William og prins George. Foto: Ranald Mackechnie Vis mere Her ses det officielle portræt med dronning Elizabeth, prins Charles, prins William og prins George. Foto: Ranald Mackechnie

Den kombination af Dronningen og de tre arvinger til tronen er sjælden på de officielle portrætter udsendt af kongehuset.

Faktisk er det kun sket én gang før, skriver People.

Det var helt tilbage i 2016 i forbindelse med, at Elizabeth fyldte 90 år. Dengang stod de fire også samlet på billedet - omend unge George, der dengang blot var to, stjal en stor del af opmærksomheden med sin charme, og fordi han stod på en stabel af bøger for at komme lidt højere op.

Udover at der er tale om et sjældent portræt, giver billedet også et glimt af noget andet, som kun meget sjældent finder sted.

Her ses det første officielle portrætbillede fra 2016. Foto: Ranald Mackechnie Vis mere Her ses det første officielle portrætbillede fra 2016. Foto: Ranald Mackechnie

Siden fødslen og frem til nu har prins George stort set udelukkende været iført shorts, når han har været ude i offentligheden.

Det skyldes en gammel, britisk tradition, hvor børn af overklassen typisk bærer shorts og knæstrømper, indtil de fylder otte år - også om vinteren.

»Det betragtes som meget forstadsagtigt for en lille dreng at bære lange bukser, når han er en ung dreng,« har redaktøren for magasinet 'Majesty', Ingrid Seward, tidligere forklaret til People.

Alligevel har den lille prins dog været iført bukser ved et par lejligheder - senest altså med det nye portrætbillede. Under en julehøjtidlighed i december blev han også set iført bukser - og da hans onkel, prins Harry, blev gift i maj forrige år, bar han også bukser som en del af sin rolle som brudesvend under vielsen.