I den nye bog 'Kongeord' fortæller kong Frederik om sit forhold til Danmarkshistorien, Gud og sit valgsprog. Men kvinderne i hans liv får også lov til at fylde.

Spørger man historiker Emma Rønberg Paaske vækker særligt en detalje om dronning Mary opsigt. Det fortæller hun i ugens udgave af 'Kongehuset bag kulissen.

»Det er interessant den måde, han beskriver både dronning Ingrid og dronning Mary. Det bliver ekstremt tydeligt, at det er de to kvinder, der har haft stor indflydelse på ham.«

I bogen understreger Kongen flere gange og han og dronning Mary vil køre et parløb som kongepar og netop det, at det nu er nedfældet sort på hvidt, er faktisk ganske usædvanligt og historisk, mener Emma Rønberg Paaske.

»Det er ikke første gang, vi har en magtfuld dronning ved siden af en konge, og det er heller ikke første gang, vi ser en konge, der sætter sin lid til, at Dronningen kan passe butikken. Men det er nyt, at Kongen definerer, at han ikke kun er den. Det er dem, der er kongeparret, det er dem, der er regenterne, og han står ikke alene,« forklarer hun.

Emma Rønberg Paaske tilføjer, at meget af det man ved om tidligere og magtfulde dronninger nemlig ikke har været nedfældet så præcist.

Kong Frederik og dronning Mary blev hyldet fra balkonen på Christiansborg Slot. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik og dronning Mary blev hyldet fra balkonen på Christiansborg Slot. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Hun understreger, at man også skal huske, at bogen også er et stykke iscenesættelse fra Kongens side.

»Man skal også huske, at det er en del af strategien - iscenesættelsen af at det er et kongepar. Det er vældig interessant, når en konge vil fortælle os noget, men der er også et aspekt af, at han også gerne vil skrive sin egen historie.«

»Vi har været vant til, at dronning Margrethe har været ekstremt dygtig til at bidrage til historien, selv skrive historien, og det har vi rost hende for. Den her bog lægger sig op af det. Han skriver sig ind i historien, og det ved han også godt.«

Kom med til 'Kongehuset bag kulissen'-liveshow i Pilestræde - sammen med vært Fie West og eksperter kommer du med bag kulissen på dronningens abdicering, tronskiftet og Kongens bogbombe. Få billet her.

Du kan også høre seneste afsnit af podcasten herunder, hvor vi gennemgår den nye kongebog: