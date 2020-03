Indtil for et par generationer siden kunne kongelige personer kun gifte sig med andre kongelige. Hvis de giftede sig under deres stand, ville de miste deres kongelige status og arveretten til tronen.

Tankegangen bag disse principper var at sikre kongehusets ophøjede og uafhængige stilling i forhold til befolkningen. Kongelige ægteskaber blev nemlig som regel arrangeret som led i en udenrigspolitisk alliance mellem to lande, og de to parter her måtte selvfølgelig være jævnbyrdige.

Dertil kom, at hvis en konge giftede sig med en indenlandsk kvinde, så ville de pågældendes familier få en særstilling på bekostning af andre i samfundet, fordi de var indgiftet i kongehuset. Det var i hvert fald en mistanke, de let kunne blive udsat for.

Men nu om dage afgøres udenrigspolitik ikke længere gennem kongelige ægteskaber, ligesom arrangerede ægteskaber ikke mere er velsete. Dertil kommer, at de kongelige ikke længere har nogen politisk magt, og selvfølgelig kan de familier, der er indgift i kongehuset, heller ikke få nogen samfundsmæssig særstilling gennem familieskabet.

Dronning Margrethe og prins Henrik fotograferet i 1972. Foto: willy Henrichsen Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik fotograferet i 1972. Foto: willy Henrichsen

Derfor er normen om, at kongelige kun må giftes med andre kongelige, forsvundet inden for de sidste 50-60 år. Det er sket i takt med den øgede lighed og demokratisering af samfundet.

Dronning Margrethe blev således gift med prins Henrik, der dog trods alt var greve. Også kronprins Frederik og prins Joachim er gift med udlændinge.

Det bidrager til at holde en vis distance mellem ægtefællens familie og den danske befolkning, hvorimod det kunne tænkes at give en almindelig dansk familie temmelig megen offentlig eksponering, hvis den gik hen og blev kongens svigerfamilie.

Men efterhånden er det nu også blevet alment accepteret, at kongelige kan gifte sig med en af deres egne undersåtter, uden at den kongelige status eller børnenes arveret derved går tabt, ligesom ægtefællen får kongelig status. Det har man set ved både kong Harald af Norge, kronprinsesse Victoria af Sverige og prins William af Storbritanniens ægteskaber.

Men udviklingen har imidlertid vist, at også ikke-kongeligt fødte er gode til at udfylde den kongelige rolle, de har giftet sig til

Til at begynde med vakte sådanne ujævnbyrdige ægteskaber bestyrtelse og vrede i konservativt-traditionalistiske kredse, der så det som en nedbrydelse af kongehusets ophøjede værdighed og eksklusive status, ja, i grunden af monarkiet selv.

Men udviklingen har imidlertid vist, at også ikke-kongeligt fødte er gode til at udfylde den kongelige rolle, de har giftet sig til. Så frem for at se det som begyndelsen på enden for monarkiet ser flere det efterhånden som en helt nødvendig følgen med tiden for kongehuset for fortsat at have relevans i nutidens samfund.

Hvis man derimod havde fastholdt, at kongelige kun måtte ægte andre kongelige, kunne det let have kommet til at fremstå som gammeldags, støvet og utidssvarende.

Faren i dag for kongehuset er til gengæld, at hvis de kongelige går hen og bliver lidt for 'almindelige' mennesker, lidt for meget som alle os andre, så kan det føre til, at nogen rejser spørgsmålet: Hvis de i virkeligheden er ligesom alle os andre, hvad skal vi så egentlig med et kongehus?