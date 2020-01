Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Samantha Markle, hertuginden af Sussex' søster, skal fortælle, hvad hun synes om sin halvsøsters beslutning om at trække sig fra royale forpligtigelser.

»Det er et slag i ansigtet,« lyder søsterens dom over valget.

Hertugen og hertuginden af Sussex, Harry og Meghan, har valgt at træde tilbage, som nogle af de mest prominente kongelige familiemedlemmer, og de har valgt at arbejde imod at gøre sig økonomisk uafhængige.

»Jeg synes, det, der er chokerende, er manglen på hensyn for de involverede mennesker, den royale britiske familie og løfter som oprindeligt var givet for at hædre de kongelige forpligtigelser og for at stå i spidsen som et godt eksempel,« lyder det videre fra halvsøsteren ifølge mediet Inside Edition.

I det hele taget synes Samantha Markle ikke, at der er mange formildende omstændigheder at finde ved beslutningen.

Heller ikke når hun bliver spurgt, om hun ikke godt kan forstå, hvis parret har et behov for mere privatliv.

»Det er åndssvagt. De gik ind i 'spotlightet' velvidende, hvad deres forpligtigelser var, velvidende hvad medierne ville betyde for dem,.«

Søsteren har også tidligere rettet skarpe anklager mod hertuginden af Sussex, og de to ses ikke med hinanden.

'Verden ved ikke, at vores far opdrog hende det meste af tiden uden indflydelse fra hendes mor - især fra hun var 12 og gennem high school, og han gav hende alt,' lød det på halvsøsterens Twitter-profil tidligere.

Hertuginden har et tæt forhold til sin mor, men et dårligt forhold til sin far og den side af familien. Faren var således heller ikke med til hendes bryllup, og spørger man Samantha Markle, så bærer halvsøsteren størstedelen af årsagen til konflikterne.

'Hun ignorerede min far, da han havde et hjerteanfald, og det er der ingen undskyldning for. Man skal være mentalt syg for at synes, at det er OK,' har Samantha Markle blandt andet også skrevet på sin Twitter-profil.

'Hun (hertuginden af Sussex, red.) har ikke ignoreret alle, fordi vi talte ud i medierne, men de talte ud, fordi hun ignorerede dem,« lyder det blandt andet fra halvsøsteren om forholdet Meghan har til sin far.