En simpel fødselsattest har fået flere royale fans til at spærre øjnene op. Nuvel, der er ikke tale om en hvilken som helst fødselsattest.

Dette stykke papir omhandler nemlig prins Harry og hertuginde Meghans søn, Archie.

Ti måneder efter det royale afkoms fødsel blev hans fødselsattest nemlig offentliggjort i sidste uge, og herpå er der nogle detaljer, der har skabt forvirring.

Således lyder det i dokumentet, at den kongelige baby blev født 6. maj på Portland Hospital, og at han er søn af Hans Kongelige Højhed Henry Charles Albert David, hertug af Sussex - altså prins Harry - og så Rachel Meghan, Hendes Kongelige Højhed, hertuginde af Sussex.

Foto: Toby Melville

Og her har navnet Rachel altså fået flere til at klø sig i hovedbunden, ligesom flere også undrer sig over hendes jobbeskrivelse: Prinsesse af Storbritannien.

Hvad angår navnet, er mysteriet let løst: Hertuginde Meghan - som hun hedder i daglig tale - er nemlig døbt Rachel Meghan Markle.

Lidt mere kompliceret er det at forklare prinsessetitlen, som hun pludseligt har fået. Hold således tungen lige i munden i de følgende afsnit.

Da Meghan Markle i maj 2018 giftede sig med sin prins Harry, tildelte dronning Elizabeth hende titlen 'hertuginde af Sussex'.

Og den har hun som bekendt benyttet sig af siden - også nu, hvor hun og husbonden med deres afsked til livet som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus har mistet deres royale titler som 'kongelige højheder'.

Prins Harry er fortsat prins, for det er en titel, han er blevet født med.

Og netop det er grunden til, at hertuginde Meghan også har en prinsessetitel. Bare ikke i sit eget navn.

Således havde hun ved sin søns fødsel - altså før forældrene mistede deres royale titler - også titlen 'Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Henry af Sussex'. Og det var altså 'prinsesse Henry'.

Foto: Henry Nicholls

Dermed gik hun under ægtemandens navn som prinsesse på papiret. Kun kvinder, der er født ind i det britiske kongehus, får titlen som prinsesse under eget navn.

Men hvad så med prinsesse Diana, tænker du måske. Her er forklaringen om muligt endnu mere forvirrende.

Da prins Charles blev født i 1948, fik han automatisk prinsetitlen på grund af sin mor - i dag Storbritanniens dronning Elizabeth - dengang kronprinsesse.

Siden fik han dog endnu en prinsetitel, da han i 1969 blev prins af det selvstændige fyrstedømme Wales - en titel, som almindeligvis tildeles den britiske tronfølger.

Da Diana Spencer i 1981 giftede sig med prinsen af Wales, fik hun således titlen som prinsesse af Wales - og deraf kom prinsesse Diana.

Det var dog kun i Wales, hun var prinsesse. I Skotland, hvor prins Charles har titlen som hertug af Rothesay, blev prinsesse Diana således omtalt som hertuginde af Rothesay.

Det er alt sammen meget forvirrende, og derfor gør det da også kun lidt mere overskueligt, at prins Harry og hertuginde Meghan har fravalgt royale titler til deres søn.

Han har hverken fået titlen som hertug eller lord. Han hedder blot: Archie Harrison Mountbatten-Windsor, som det også fremgår af hans fødselsattest.