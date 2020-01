Hvis forholdet mellem hertuginde Meghan og hendes far, Thomas Markle, var på nulpunktet, må det være iskoldt nu, efter det er kommet frem, at han formentlig vidner mod hende i en forestående retssag.

Hun mener, at avisen 'Mail on Sunday' uretmæssigt offentliggjorde et uddrag af et brev mellem hende og faderen i 2018.

Nu viser det sig, at Thomas Markle kan blive brugt som forsvarets 'stjernevidne', og det er han angiveligt helt med på.

»Hvis de ringer til ham, så kommer han,« siger hertuginde Meghans halvsøster, Samantha Markle, til BBC

Selvom det umiddelbart kan virke overraskende, så undrer det ikke BBCs royale journalist John Donnisen, der har set materialet, som 'Mail on Sunday' har indleveret til retten.

»Faktum er, at det tyder på, at mange af beviserne kommer direkte fra ham (Thomas Markle, red.). Det virker til, at han samarbejder med avisen, og derfor er det sandsynligt, at de vil bede ham om at vidne mod sin egen datter,« siger John Donnison.

Avisen påstår, at der var en legitim årsag til at bringe brevet, som det hele handler om. Det skyldes, at det havde stor offentlig interesse.

I et 44 sider langt forsvar lyder det blandt andet, at selve indholdet ikke var mere privat, end det var et emne, som hun via sine venner har omtalt i et amerikansk underholdningsmagasin.

Ifølge CNN vil avisen argumentere for, at Thomas Markle havde lige så meget ret til at bringe brevet, som hertuginde Meghan, da det fortæller hans side af historien.

Hans side af historien er angiveligt, at hertuginde Meghan er langt fra så sød og 'uskyldig', som hun fremstår.

Hertugparret blev viet i maj 2018, men det var uden hertuginde Meghans far. Forholdet mellem de to har været iskoldt, siden hun blev gift med prins Harry.

Thomas Markle har angiveligt hverken mødt prins Harry eller sit barnebarn Archie endnu. Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår retssagen begynder.