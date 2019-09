De fremmødte troede, at de måtte ‘nøjes’ med prins Harry, da han søndag besøgte Nalikule College of Education i afrikanske Malawi.

Men så kunne de godt tro om igen.

Til alles overraskelse dukkede hertuginde Meghan nemlig op, skriver People.

Godt nok på en skærm via Skype, men det gjorde ikke glæden mindre hos de fremmødte piger.

På en skærm, som alle kunne se, tonede hertuginden pludselig frem. Foto: POOL

De brød ud i sang, og på skærmen kunne man se den britiske hertuginde klappe med.

Netop unge kvinders ret til uddannelse er noget, der står hertuginde Meghans hjerte nært.

Hun blev tidligere i år udnævnt protektor for The Association of Commonwealth Universities, hvis formål er at skabe en bedre verden via uddannelse.

»Alle skal have mulighed for at få den uddannelse, de ønsker, men endnu vigtigere; den uddannelse, de har krav på at få,« har hun tidligere udtalt.

Hertuginden var ikke sen til at klappe, da de unge kvinder brød ud i sang. Foto: POOL

Selv er hertuginden uddannet i teater og internationale forhold ved Northwestern University i Illinois.

»Som universitetsuddannet kender jeg til den følelse af stolthed og spænding, der følger med at gå på et universitet,« har hun fortalt herom.

De unge kvinder, som søndag havde besøg af hertugparret, kan takke blandt andre det britiske kongehus for deres skolegang.

Deres uddannelse er nemlig betalt med legater fra Campaign for Female Education, som er støttet af Queen’s Commonwealth-fonden, i hvilken prins Harry er præsident og hertuginde Meghan er vicepræsident.