Sagen mellem hertuginde Meghan og Mail on Sunday har efterhånden haft en del opsigtsvækkende udviklinger.

Nu har sagen fået endnu et twist. Et twist, der ligesom alle de forrige af slagsen har trukket overskrifter.

Således beskriver adskillige udenlandske medier torsdag indholdet af nogle retsdokumenter, som har hertugindens aftryk på sig.

Heri afslører hun nemlig, at hun havde en finger med i spillet i bogen 'Finding Freedom', der udkom tidligere i år. At hun – på en måde – hjalp bogens to forfattere til at fortælle historien om hende og prins Harry.

Bogen 'Finding Freedom' udkom i august og kommer – måske – til at spille en stor rolle i den kommende retssag. Foto: Toby Melville

I retsdokumenterne indrømmer hertuginden, at hun tillod en ven til at fortælle bogens forfattere Omid Scobi og Carolyn Durand sin side af sagen.

Dette, fordi hun var bange for, at hendes far Thomas Markles beretninger og beskyldninger ville blive toneangivende i bogen – og at denne altså ville blive misvisende.

Veninden bekræftede derfor overfor forfatterne, at hertuginden havde sendt et brev til sin far i august 2018, selv om han havde påstået, at han ikke havde hørt fra hende siden det kongelige bryllup i maj 2018.

»Sagsøgeren var bekymret for, at hendes fars fortælling i medierne om, at hun havde forladt ham og ikke forsøgt at kontakte ham (hvilket var usandt) ville blive gentaget i bogen.«

»Hun havde faktisk forsøgt at ringe og skrive beskeder til ham, og hun sendte ham endda et brev for at overtale ham til at stoppe med at tale med medierne. Og han svarede hende også,« står der i dokumenterne.

Her lyder det dog også, at »hertuginden ikke viderebragte en kopi af brevet eller dets indhold eller beskrev indholdet – hverken direkte eller indirekte.«

»Hverken sagsøger (hertuginden, red.) eller hendes ægtemand ønskede på nogen måde at være en del af bogen.«

På intet tidspunkt talte hertuginden altså ifølge eget udsagn med de to journalister bag bogen, men hun kan ikke afvise, at nogen fra Kensington Palaces pressehold gjorde det. Det har været uden hendes vidne, lyder det.

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift 19. maj 2018. Foto: Damir Sagolj

Netop 'Finding Freedom' er interessant i forhold til det søgsmål, hertuginden har rettet mod det britiske medie. Hun mener, at Mail on Sunday på ulovlig vis har krænket hendes ære og privatliv, da det offentliggjorde det private brev, som hun havde sendt til sin far i 2018.

Associated Newspapers, som ejer Mail on Sunday, har hævdet, at hertuginden selv har kompromitteret sit privatliv ved at bidrage til bogen, som derfor har relevans i forhold til en kommende retssag. Det har hertuginden afvist.

Hidtil har påstanden om hertugindens medvirken været ubekræftet, men selv om det nu står klart, at 'Finding Freedom' altså er præget af – indirekte – input fra hende, føler hun sig optimistisk i forhold til en kommende retssag.

Det skriver Vanity Fair, der har talt med kilder tæt på hende. Herfra lyder det, at hertugindens advokater ved det kommende retsmøde vil forsøge at få modparten til at indgå et forlig.

Ifølge kilderne ønsker hun at undgå, at yderligere private detaljer og personer bliver en del af en opsigtsvækkende retssag.

En retssag, der egentlig var planlagt til at finde sted i januar, men som hertuginden for nylig af »fortrolige årsager« fik udskudt til efteråret 2021.