Hertuginde Meghan er i sandhed en dyreven.

Af den grund har hun da også udvist stor støtte til flere organisationer med dyrene i fokus. En af dem er Mayhew, der tager imod hjemløse hunde, som hun i 2019 valgte at støtte under kongelig beskyttelse, hvilket var noget helt særligt.

Meghan blev introduceret til Mayhew af hundetræneren Oli Juste, der senere skulle vise sig at blive en nær ven af hertuginden. Det skriver norske Se og Hør.

Derfor var det også med et tungt hjerte, at Meghan Markle 15. januar måtte sige farvel til sin gode ven, da Oli Juste – meget pludseligt – gik bort.

Hertuginde Meghan fotograferet sammen med hunden Foxy til et Mayhew-arrangement. Foto: Eddie MULHOLLAND Vis mere Hertuginde Meghan fotograferet sammen med hunden Foxy til et Mayhew-arrangement. Foto: Eddie MULHOLLAND

Nu, knap tre måneder senere, deler hertuginde Meghan af sin store sorg i et åbent brev i The Independent.

»15. Januar 2022 døde min kære ven Oli tragisk og meget pludseligt. Det har efterladt mig knust og eftertænksom – vel vidende, at den arv, han efterlader til vores pelsvenner, er enkel: Bare elsk dem. Især dem, der er blevet efterladt eller glemt,« skriver hun blandt andet i brevet og tilføjer:



»Til minde om ham vil vi skabe en Oli Juste-fløj på Mayhew for at beskytte de dyr, der kan have sværere ved at finde deres permanente hjem. For ligesom Oli vil de aldrig blive glemt – og de vil altid blive elsket.«

Da hertuginde Meghan og prins Harry i 2020 trak sig tilbage fra deres kongelige pligter og flyttede til USA, fortsatte hun da også med at følge med og støtte organisationen på afstand.

Men samarbejdet mellem hertuginden og Mayhew er nåede til vejs ende ved årets begyndelse. Det meddelte organisationen onsdag ud på deres Twitter-profil.

»Det har været et utroligt privilegium for Mayhew at have arbejdet tæt sammen med Meghan, hertuginden af ​​Sussex,« skriver organisationen.