I al hemmelighed har hertuginde Meghan slettet sit navn fra sønnens fødselsattest. Samtidig har hendes mand, prins Harry, tilføjet en prinsetitel.

Det skriver The Sun, som har fået indblik i de private papirer.

Hvor der før stod 'Rachel Meghan Her Royal Highness the Duchess of Sussex' anført som barnets mor, så er hertugindens to borgerlige navne nu fjernet, så moderen til etårige Archie Harrison Mountbatten-Windsor nu blot er angivet som værende 'hendes kongelige højhed hertuginden af Sussex'.

Også drengens far har ændret sit navn på fødselsattesten. Selvom han i folkemunde kaldes prins Harry, så er hans officielle titel hertug af Sussex, og det var også den, der blev skrevet på fødselsattesten i sin tid. Der er blevet tilføjet et 'prins', således at der nu står 'hans kongelige højhed prins Henry Charles David hertug af Sussex'.

Prins Harry, hertuginde Meghan og deres søn Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Prins Harry, hertuginde Meghan og deres søn Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Ifølge The Sun blev ændringer lavet allerede den 5. juni 2019 – en måned efter Archies fødsel – men er ikke blevet bemærket før nu.

I første omgang havde hertugparret valgt ikke at kommentere historien, hvilket medførte, at flere medier spekulerede i baggrunden for navneændringen.

Teorierne lød, at det enten var en hyldest eller en hån.

Ifølge både Daily Mail og Daily Express var det en hilsen til prins Harrys afdøde mor, prinsesse Diana, som også foretrak sin titel, hendes kongelige højhed prinsessen af Wales.

Prins Harry og hertuginde Meghan ved deres bryllup i 2018. Foto: Damir Sagolj Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan ved deres bryllup i 2018. Foto: Damir Sagolj

Men The Sun og magasinet Majesty mente til gengæld, at det kunne være en hånlig hilsen til prins Harrys bror, prins William, og hans hustru, hertuginde Kate, fordi de to brødre skal have udviklet et anstrengt forhold, siden prins Harry og hertuginde Meghan valgte at forlade kongehuset sidste år.

I kølvandet på de mange teorier om navneskiftet har hertugparret set sig nødsaget til at kommentere sagen alligevel.

Og ifølge dem er der ikke tale om en hån. Navneskiftet er nemlig blot sket som følge af en henvendelse fra kongehuset.

»Ændringen i de offentlige dokumenter i 2018 blev dikteret af kongehuset. Det var ikke Meghan, hertuginden af Sussex, eller hertugen af Sussex, der anmodede om ændringen,« siger hertugparrets talsperson ifølge Page Six.

Det var sidste år, at prins Harry og hertuginde Meghan valgte at forlade det britiske kongehus for at leve et mere tilbagetrukket liv i USA. Samtidig mistede de deres apanage samt retten til at lade sig titulere som kongelige højheder.