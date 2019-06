Da hertuginde Meghan tilbage i maj for første gang viste sin nyfødte søn frem, var alles øjne naturligvis på den lille dreng.

Men faktisk præsenterede hun i samme ombæring også noget helt andet, der er ganske nyt.

Nemlig en opdateret forlovelsesring.

Det skriver de amerikanske magasiner Harper's Bazaar og Cosmopolitan.

Sådan så hertuginde Meghans forlovelsesring ud, da parret mødte pressen tilbage i november 2017. Foto: Toby Melville Vis mere Sådan så hertuginde Meghans forlovelsesring ud, da parret mødte pressen tilbage i november 2017. Foto: Toby Melville

Det er først nu - godt halvanden måned senere - at skarptseende fans har fået øje på ringen, som har skiftet udseende, siden den britiske prins Harry gav hende den på fingeren tilbage i 2017, efter han havde været på knæ for hende.

Ringen - som Harry selv designede - har endnu de samme tre diamanter, som den havde dengang:

En stor sten i midten, som er fra Botswana (et land, som står både Harry og Meghan nært, red.), flankeret af to mindre sten, som er arvet fra prins Harrys mor, afdøde prinsesse Diana:

»De små diamanter på hver side er fra min mors smykkesamling for at være sikker på, at hun er med os på denne skøre rejse,« forklarede Harry i november 2017, hvor parret offentliggjorde deres forlovelse, om valget.

Her ses hertuginde Megans ændrede forlovelsesring, som hun blev set med første gang, da hun sammen med prins Harry viste sønnen Archie frem for pressen. Foto: Max Mumby/Indigo/Getty Images Vis mere Her ses hertuginde Megans ændrede forlovelsesring, som hun blev set med første gang, da hun sammen med prins Harry viste sønnen Archie frem for pressen. Foto: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Selve ringen var af rødguld - og det er den ring, der nu er blevet ændret.

Rødguldet er nemlig skiftet ud med en ring i såkaldt micro-pavé, der består af en række mindre sten.

På sin venstre ringfinger bærer hertuginde Meghan derfor nu både sin opdaterede forlovelsesring og sin vielsesring.

Og en tredje, som også er ganske ny:

Da hun sammen med prins Harry deltog i fejringen af dronning Elizabeths fødselsdag tidligere på måneden bar hun en ring, som ifølge People er en alliancering - også kaldet en evighedsring.

Ringen var ifølge People en gave til hende fra prins Harry i forbindelse med deres et-års bryllupsdag i maj.

Det vides ikke, hvornår Meghan helt præcist fik ændret sin forlovelsesring.

Men hun blev første gang set med den på, da hun i maj - sammen med prins Harry - stolt viste deres nyfødte søn, Archie, frem.