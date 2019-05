Det kunne være blevet et akavet møde mellem Donald Trump og hertuginde Meghan, når den amerikanske præsident aflægger Storbritannien statsbesøg for bl.a. at mødes med den britiske kongefamilie.

Hertuginden har nemlig ikke lagt fingre imellem, når hun tidligere har udtalt sig om Trump - før hun anede, at hun en dag ville blive kongelig, og at den slags udtalelser ville være forbudt.

Men bordet fanger som bekendt, og hverken internettet eller præsidenten glemmer formentlig, at Meghan Markle har kaldt Donald Trump både 'kvindefjendsk' og 'splittende', at hun forsøgte at undgå ham, da hun arbejde som kuffert-pige på gameshowet 'Deal or no deal', ligeosm hun truede med at forlade sit hjemland efter det seneste præsidentvalg, hvis han skulle komme til magten.

Hvilket hun som bekendt gjorde - men det er en helt anden (kærligheds)historie.

Trump med opsigtsvækkende bryllupskommentar

Flere amerikanske medier spekulerer derfor i, at det er de to amerikaneres anstrengte forhold, der gør, at hertuginden på forhånd har meldt afbud til den private frokost med Donald Trump, hvor hendes mand, prins Harry, til gengæld deltager sammen med dronning Elizabeth, prins Charles, kronprins William og adskillige andre royale. Officielt lyder årsagen, at hun bliver hjemme for at passe sin under en måned gamle søn.

Og måske er Donald Trump også meget glad for aflysningen. Selvom han ikke har udtalt sig negativt om Meghan Markle, så har bl.a. Refinery29 tolket hans stilhed i forbindelse med hendes og prins Harrys bryllup sidste år sådan, at præsidenten heller ikke er udpræget begejstret for hende.

'Prinsesse Eugenie af York var en utrolig smuk brud i går. Hun har været igennem så meget og er kommet ud på den anden side som en sand vinder,' tweetede Donald Trump i forbindelse med den britiske prinsesses bryllup i oktober.

Hvilket virkede påfaldende, når han ikke havde sagt eller skrevet et ord om Meghan og Harrys bryllup samme år, som trods alt stjal en del mere opmærksomhed i offentligheden i kraft af prins Harrys høje plads i den britiske tronfølge.

Meghan overvejede at flytte til Canada

I dag, hvor hertuginde Meghan er blevet kongelig, må hun ikke udtale sig om politik - og hun må bestemt ikke tale negativt om statsledere.

Men dengang hun var skuespillerinde i USA, lagde hun bestemt ikke skjul på, at hun var imod præsident Trump og alt, hvad han stod for.

»Vi optager Suits i Toronto, og jeg burde måske bare blive i Canada,« sagde hun i talkshowet The Nightly Show with Larry Wilmore i 2016 med udsigt til, at Donald Trump skulle lede USA.

Her kaldte hun desuden Trump for 'splittende' såvel som 'kvindefjendsk' og endda 'meget åben omkring det'.

Tilbage i 2006 var Meghan Markle som ung håbefuld skuespillerinde en af 26 kuffertpiger i gameshowet 'Deal or no deal', hvor hendes primære opgave var at se smuk ud og håbe på, at programmets deltager ville vælge hendes kuffert, så hun endelig kunne vise indholdet og spankulere ud af billedet og tage sine billige stilletter af, som hun selv tidligere har udtalt.

Samme år var daværende forretningsmand Donald Trump populær med sit realityshow 'The Apprentice' og aflagde i den forbindelse 'Deal or no deal'-studiet et besøg.

Meghan Markle har ikke selv udtalt sig om mødet med Trump, men i biografien 'Meghan: A Hollywood Princess' udtaler en af de andre kuffert-piger, at hertuginden holdt sig på lang afstand af forretningsmanden, som flere af pigerne oplevede som 'klam'.

Donald Trumps statsbesøg - som hertuginde Meghan altså ikke deltager i - finder sted 3. juni.