Hertuginde Kate kan søndag ses i en noget anden rolle end vanligt.

Her springer hertuginden af Cambridge nemlig ud som børnevært på kanalen CBeebies, hvor hun skal læse Jill Tomlinsons børnebog 'Uglen, der var bange for mørket' højt i programmet 'Godnathistorier'.

En historie, som den 40-årige kommende dronning selv har valgt om ladeuglen Plop, der finder selvtillid og styrke sammen med sine venner.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som BBC har sendt ud, hvori direktøren for det britiske mediehus' børne- og uddannelsesredaktion fortæller, hvor »stolt« hun er over at have hertuginde Kate med i den kommende søndag aftens program.

Hertuginde Kate skal søndag 13. februar kl. 18.50 læse højt i børneprogrammet 'Godnathistorier'.

Ikke mindst roser direktør Patricia Hidalgo hertugindens valg af godnathistorie.

»Jeg kan ikke vente med at se hende levere sit eget tag på så klassisk en historie, og det er jeg sikker på, vores publikummer heller ikke kan,« lyder det fra BBC-direktøren.

Det royale besøg sker i anledningen af børnenes mentale helbredsuge, der markeres i Storbritannien i denne uge, og hertuginden med det fulde fornavn Catherine har længe haft børns psykiske velfærd som en af sine mærkesager.

Dermed indskriver hertuginde Kate – der i slutningen af måneden besøger Danmark – sig i en lang række af kendisser, der har læst godnathistorier højt i programmet, blandt andre Dolly Parton, Ed Sheeran og Reese Witherspoon.