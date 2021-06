Der er lagt op til endnu et drama i det britiske kongehus, når en ny statue af prinsesse Diana bliver afsløret torsdag.

Nu meddeler kongehuset nemlig, at prins Williams hustru, hertuginde Kate, ikke er med til ceremonien på Kensington Palace.

Ifølge britiske medier er det en katastrofe for forholdet mellem prins William og prins Harry, som stadig er iskoldt, efter prins Harry valgte at lade sig interviewe af Oprah Winfrey i marts.

Hertuginde Kate har nemlig før fungeret som en slags moderater mellem de stridende brødre.

Jakob Steen Olsen overtager posten som Berlingskes royale kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men strategisk er det smart at lade hertuginde Kate blive hjemme på torsdag, mener Berlingskes royale kommentator, Jakob Steen Olsen.

»Hun tages ud af ligningen, fordi det ellers ville pege på, at Meghan ikke er med.«

»Det her handler om brødrene og deres mor og den forbindelse, der er mellem dem og det britiske folk, som har set de to prinser gå efter den kiste, som har set dem vokse op, og som gerne vil bevare ideen om, at det er de tro brødre sammen mod resten af verden,« siger han.

Hertuginde Meghan kommer heller ikke, da hun lige har født parrets andet barn, Lilybet Diana, i Californien.

Kensington Palace i London. Foto: HENRY NICHOLLS

Men det er nok meget heldigt set i lyset af den voldsomme kritik, hun sendte mod Buckingham Palace i marts.

»Hvis du satte Kate ind, hvad ville du så tænke? Så ville du tænke: 'Hvor er Meghan?' Hun bliver hjemme under forklaringen af, at hun lige har født, og at hun ikke kan rejse, og det kan jo sådan set være sandsynligt nok. Men hvis du holder Kate ude, så fremstår det renere,« forklarer Jakob Steen Olsen.

Uden kvinderne er det helt op til prins William og prins Harry selv at klinke skårene til ceremonien på torsdag.

Det kan blive en svær opgave, og brødrenes reaktioner vil blive nøje studeret af alle. Til prins Philips begravelse i april var det tydeligt for alle, at luften var iskold mellem brødrene.

Prins Phillips begravelse i St. George's kapel på Windsor Castle den 17. april 2021. Foto: GARETH FULLER

»Det vil klæde William at være den modne, den voksne. Men du er nødt til at lægge snittet rigtigt, for en hjertelighed vil også virke påtaget. Ingen vil tro på det. Så det her øjeblik, der handler om deres mor, er et udmærket valg at vise sig sammen til. Fordi de kan bevare en eller anden form for værdighed.«

»Der kan hvile en statsmandsagtig begravelsesstemning over arrangementet. På den måde kan de måske finde en melodi, der virker troværdig,« forklarer Jakob Steen Olsen.

I virkeligheden har brødrene en kæmpestor opgave foran sig. De skal overbeviser briterne om, at de stadig er venner. Og det er svært, når virkeligheden er en anden. Prins William har stadig meget svært ved at forstå de valg, prins Harry har truffet.

»Man ønsker også at styrke ideen om, at der er et sammenhold mellem brødrene. Men det er under kraftigt pres. Selvfølgelig er der noget, der binder dem sammen, og Dianas død bandt dem jo sammen. Men det er helt tydeligt, at der de sidste mange år er kommet en kløft, der jo er accelereret efter Harrys interview. Det er tydeligt, at William slet ikke kan forstå sin bror. Han er firmaets mand nu,« siger Steen Olsen til B.T.