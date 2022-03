Et lille, men stærkt symbol.

Det var, hvad hertuginde Kate af Cambridge bar om sin hals, da hun deltog i Commonwealth-gudstjenesten i Westminster Abbey for seks dage siden.

I hvert fald ifølge Norges Se&Hør.

De skriver, at halskæden hun havde på, ikke var tilfældigt valgt. Halskæden brugte hun nemlig første gang i 2020, da hun og hendes mand, prins William, mødte den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj og hans kone, Jelena Zelenskaja.

Det britiske hof har intet officielt meldt ud om, at halskæden skulle være båret i solidaritet med Ukraine, som lige nu kæmper en hård militær og humanitær kamp, efter Ruslands invasion af landet.

Det er dog god grund til at tro, at smykket ikke er tilfældigt valgt.

Tidligere har hertuginde Kate og prins William da også vist deres støtte til Ukraine, da de besøgte et ukrainsk kulturcenter i London.

Her var hertuginde Kates støtte ikke så subtil, da hun på sin trøje bar et lille badge i det ukrainske flags farver og teksten 'Stand With Ukraine' – stå sammen med Ukraine.

På Twitter har de også udtrykt deres støtte til Ukraine og præsident Zelenskyj.

»I oktober 2020 var vi så heldige at møde Zelenskyj og førstedamen for at høre om deres håb og optimisme for Ukraines fremtid. I dag står vi sammen med præsidenten og hele Ukraines folk, som kæmper for netop denne fremtid.«