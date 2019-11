Hertuginde Camilla af Cornwall har aflyst alle aftaler i sin kalender.

Det er en lungeinfektion, som har tvunget Hertuginden på sidelinjen.

'Hertuginden af Cornwalls læge har beordret hende til at aflyse sine aftaler på grund af lungeinfektionen, som er forværret i løbet af de seneste dage,' fortæller en talsperson ifølge flere britiske medier heriblandt Express tordag.

Torsdag skullet hun have repræsenteret det britiske kongehus til mindehøjtideligheden the Field of Remembrance ved Westminister Abbey. Men Hertugindens læge har altså påkrævet, at hun i stedet for at passe sine vanlige pligter slapper af, så hun kan komme sig helt.

Ved mindehøjtideligheden er det de mange britiske soldater, der har mistet livet, mens de har tjent deres land, som man ærer.

Ifølge mediets kilder skulle den 72-årige hertuginde Camilla være dybt skuffet over at gå glip af mindehøjtideligheden, da hun er protektor for det. Det bliver prins Harry og hertuginde Meghan, der alene repræsenterer kongehuset.

Hertuginde Camilla har været gift med prins Charles siden 2005.