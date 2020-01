At være ude for første gang efter at være blevet forældre føles for mange som en kærkommen mulighed for at hvile ørene og slappe lidt af.

Det var dog ikke alene tilfældet, da prins Harry og hertuginde Meghan var til premiere på den nyeste 'Lion King'-film.

For udover at nyde deres tid sammen og snakke med kendisser, så lykkedes det også prins Harry at tale en smule forretning.

Man kan se i en video, hvordan prins Harry aktivt prøver at skaffe et job til sin kone.

Videoen fra sidste sommer er dukket op igen, efter at det blev meldt ud, at han og hertuginde Meghan har valgt at trække sig som det, der kaldes 'Senior Royals', og at de vil arbejde imod at blive økonomisk uafhængige.

Han snakkede nemlig med en af bosserne i 'Disney'-koncernen for at hjælpe med at skaffe sin kone et job hos Disney.

I videoen kan man se, at han siger, at hertuginde Meghan angiveligt sagtens kan lave stemmer til en eventuel film.

Han er endda ret insisterende, fremgår det af den lille filmbid.

»Ved du, at hun laver voiceovers,« lyder det spørgende fra prinsen.

Da Bob Iger så svarer med et grin, lyder det uddybende fra prins Harry.

»Du virker overrasket, men ja, og hun er virkelig interesseret.«

Foskellige medier er nu begyndt at skrive om videoen fra sidste sommer, hvor parret var på den røde løber, hvor de blandt andet snakkede med Beyoncé, der lagde stemme til en af løverne, og hendes mand rapper Jay-Z.

Udmeldingen om at parret trækker sig og vil dele deres tid mellem England og Nordamerika har skabt meget debat.

Angiveligt har hertugparret taget beslutningen uden at involvere resten af den engelske kongefamilie.

Noget som har gjort, at dronningen mandag har været nødt til at indkalde til stormøde for at finde ud af, hvordan man skal håndtere situationen.

Det var på deres Instagram-profil, at hertugen og hertuginden af Sussex meldte deres fremtidsplaner ud, og det har efterfølgende vakt stor debat. Parret har før deres beslutning også åbnet op om, at de synes, det har været hårdt at være i medierne.