Det er ikke kun herhjemme, man følger med i det kommende tronskifte. Det gør man også på en helt særlig australsk pub. Nemlig den pub, hvor Mary Donaldson ved et eventyrligt tilfælde mødte en ægte prins.

Det er nu næsten 24 år siden at den australske kvinde, der arbejdede i et ejendomsmæglerfirma i Sydney, dukkede op ved pubben Slip Inn, mens De Olympiske Lege blev afholdt i landet 'down under'.

På samme pub befandt den danske kronprins Frederik sig også.

Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik i Hobart i Australien i 2004. Foto: Mark Baker/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik i Hobart i Australien i 2004. Foto: Mark Baker/AP/Ritzau Scanpix

Det møde udviklede sig til et forhold, til en forlovelse og til et bryllup i en fortælling, som ofte er blevet beskrevet som et sandt eventyr.

Nu fejrer de lokale på pubben – som dog siden har skiftet navn til El Loco – at de snart får en australsk dronning på tronen i Danmark, når dronning Margrethe søndag abdicerer og overlader pladsen til sin førstefødte søn.

Det skriver det australske medie ABC News.

Blandt andet serveres der på pubben i anledningen dansk mad – eksempelvis røgede hotdogs med chiliketchup, sennep, løg, asier og stegte skalotteløg – og en helt særlig cocktail til ære for kronprinsessen, der har fået navnet 'There's Something About Mary'.

ARKIVFOTO af pubben 'Slip Inn' fra 2004. Foto: Greg Wood/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO af pubben 'Slip Inn' fra 2004. Foto: Greg Wood/AFP/Ritzau Scanpix

For de interesserede består den af en blanding af akvavit, vodka, litchi, citron, vanilje og aquafaba. Derudover er den pyntet i de hvide og røde farver fra det danske flag.

Én af dem, der har bestilt hyldestcocktailen, er Sharon Atherton, der til ABC News fortæller, at hun beundrer Kronprinsessen for, hvor godt hun har tilpasset sig til sin kongelige rolle.

»Jeg er faktisk så stolt af hende. Jeg synes, hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Hun repræsenterer Australien på smukkeste vis, og hun gør det godt,« siger hun.

Til det australske medie fortæller pubgæsten Adam Knight, at han lagde vejen forbi Slip Inn et par gange under OL i 2000 – og at han blev overrasket, da han fik at vide, at en prins også havde besøgt stedet.

Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, da de foran pressen fortalte om deres forlovelse i 2003. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, da de foran pressen fortalte om deres forlovelse i 2003. Foto: Jørgen Jessen

»Hvad er chancerne for, at nogen går ind på en 130 år gammel pub og møder en prins og bliver dronning af et europæisk land?,« siger han og tilføjer:

»Det må være en million milliarder trillioner til én. Det er helt utroligt.«

Prins Frederik var i Sydney i forbindelse med De Olympiske Lege, da han mødte Mary på pubben gennem nogen venner.

Søndag bliver de kronet til henholdsvis konge og dronning af Danmark, når dronning Margrethe under et møde i Statsrådet underskriver en erklæring om sin abdikation.

Tronskiftet indtræffer i det øjeblik, erklæringen er underskrevet.

Vi følger tronskiftet hele weekenden i livebloggen lige HER.