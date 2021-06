I dag gik det for alvor op prins Christian, hvad der venter i fremtiden. Livet som tronfølger medfører allerede nu pligter, som ingen andre 15-årige skal udføre.

Alvorens time er kommet.

Man kan sige, at prins Christian kom i en slags erhvervspraktik som Danmarks kommende konge.

Den 15-årige tronarving tilbragte dagen med sin farmor, dronning Margrethe og sin far, kronprins Frederik. De tre royale topchefer turnerede rundt i grænselandet, der for 101 år siden blev genforenet med Danmark.

Det blev en forsmag på, hvad der venter ham i fremtiden. Det er sådan prins Christians liv bliver, og det er ikke noget, han selv har valgt. Det er det liv, han er født ind i.

Det kan være en kæmpe fordel, men det kan også være en stor byrde,

For prinsen oplever lige nu, hvordan han skiller sig ud fra sine kammerater. Mens de måske går med aviser eller tager en tjans som flaskedreng i Irma, så er prins Christians ungdomsarbejde af en noget anderledes karakter. Det er officielt arbejde, og i fremtiden er der konstant nogen, der bestemmer, hvad han skal lave.

Dronningen, kronprinsen og prins Christian kører over den gamle grænse i karet, ved Frederikshøj. Foto: Henning Bagger Vis mere Dronningen, kronprinsen og prins Christian kører over den gamle grænse i karet, ved Frederikshøj. Foto: Henning Bagger

Han kan ikke bare sige, at han ikke gider og sætte sig ind og spille computer. Han skal.

Fordelene er mange. Prins Christian ved allerede nu, at han altid kommer til at leve et liv på første klasse. Senere i livet får han millioner og atter millioner i apanage, han får adgang til slotte og rigdomme, ingen andre får. Han kan tage på luksuriøse ferier, og han behøver aldrig selv købe ind eller lave aftensmad. Om et par år kan han selv lære at køre bil, men resten af livet kan han regne med chauffører, der henter og bringer ham i glamourøse kronebiler. Hans tøj bliver skræddersyet, og han skal aldrig selv stryge en skjorte. Der er tjenestefolk til det hele.

Det lyder eventyrligt, gør det ikke?

Men der er også en bagside.

Den, man kalder 'kronens tunge byrde'.

Hele livet vil pressen følge ham. Vi kommer til at måle og veje alt, hvad han gør og siger. Den danske presse er heldigvis for Kongehuset meget pæn i forhold til i udlandet, men alligevel er vi der. Hele tiden. Hele livet.

Prins Christian fik en forsmag på det liv, der venter. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Christian fik en forsmag på det liv, der venter. Foto: Henning Bagger

Han må heller ikke have sin egen mening. Han skal faktisk helst mene så lidt som muligt. Han kan heller ikke frit vælge, hvordan han vil leve. Hvor han vil bo. Og selv om han kan vælge en uddannelse inden for rammerne, så kan han ikke selv vælge job. Der findes kun et job for ham, og det er allerede forudbestemt.

Det er blevet nemmere at være kongelig i 2021, end det var i 1920 eller 1970 for den sags skyld. Prins Christian kan for eksempel selv vælge sin kommende partner - men befolkningen vil følge nøje med i hans ungdoms og kærlighedsliv.

Men prins Christian virker ret tryg ved rampelyset. I hvert fald valgte han selv at tale med journalister til genforeningsfejringen.

»Jeg er meget beæret over at være her i dag. Min farmor har gjort mig klar på, hvad der skal ske, og hvordan man skal opføre sig, og hvordan man skal gøre,« sagde han til BILLED-BLADET.

Mon ikke prins Christian nok skal klare skærene og finde sig til rette som tronarving, kronprins og en dag i en fjern fremtid konge. Han bestod i hvert fald første dag på jobbet.

Tillykke med det.