Kronprins Frederik. Kronprinsesse Mary. Dronning Margrethe.

Der er ingen tvivl om, hvilke af Kongehusets medlemmer danskerne er allermest vilde med. Og ovenfor finder du top-3 – som i øvrigt slår de andre med længder.

Således viser en spørgeundersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., at der i vores monarki er nogle klare favoritter. Helt klare favoritter.

Havde det været en konkurrence, havde kronprins Frederik således modtaget førsteprisen. Adspurgt, hvor 'godt' eller 'dårligt' man synes om de enkelte medlemmer af Kongehuset, svarer 78 procent nemlig 'godt' eller 'meget godt', når spørgsmålet handler om tronfølgeren.

Hvilket medlem af det danske kongehus er din favorit?

Noget, der ikke kommer bag på B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Man har smidt ham ind i de allermest populære danske tv-programmer: 'Kurs mod danske kyster' og 'Nak og Æd'. Programmer, der passer utrolig godt til Kronprinsens personlighed.«

»Samtidig har vi haft fodbold-EM, hvor han har været meget til stede. Man har haft ham med i træningslejr med de danske drenge, han har været til stede under næsten alle de danske kampe og så videre,« forklarer han om Kronprinsens popularitet.

Han tilføjer, at det heller ikke er uden betydning, at kronprins Frederik for nylig meddelte, at han endelig siger farvel til sit medlemskab i Den Internationale Olympiske Komite, IOC.

En tjans, han gennem årene er blevet kritiseret for at have.

»Der er ingen af disse ting, der er tilfældige, og det er simpelthen perfekt branding. Danskerne kvitterer med deres enorme opbakning til Kronprinsen lige nu,« forklarer Jacob Heinel Jensen og uddyber så:

»Jeg er sikker på, at Kongehuset har en temmelig klar strategi om at køre Kronprinsen i stilling som den mest populære, fordi alle ved, at et tronskifte kommer inden for en overskuelig fremtid. Man må bare sige, at den strategi er lykkedes. Der har ikke været mange tabersager på det sidste.«

Også Kronprinsens hustru og mor ligger lunt i svinget i spørgeundersøgelsen, hvis resultat du kan se herunder.

75 procent af de adspurgte kan 'godt' eller 'meget godt' lide kronprinsesse Mary. For Dronningen ligger tallet på 73 procent.

Og dermed 'slår' kronprins Frederik altså familiens matriark med en håndfuld procentpoint, bemærker Jacob Heinel Jensen, der ligeledes bider mærke i en anden detalje i undersøgelsen.

»Jeg hæfter mig også ved, at der er enormt langt fra toppen til bunden,« siger han.

Han henviser til, at mens kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og dronning Margrethe alle scorer over 70 procent, hvad angår spørgsmålet om, hvor godt man kan lide dem, ser det noget anderledes ud for resten af den kongelige familie.

Blandt andet Kronprinsens deltagelse ved de danske EM-kampe har betydning for hans popularitet, mener Jacob Heinel Jensen. Her fotograferet ved semifinalen mod England. Foto: Frank Augstein / POOL

Alle andre scorer mellem 32 og 43 procentpoint.

Nummer fire på listen er således prinsesse Benedikte, der scorer et procentpoint på 43.

Dernæst kommer prinsesse Marie og prins Joachim med henholdsvis 42 og 37 procentpoint. Der er altså langt op til Kronprinsparret og monarken.

»Man har virkelig fået et royalt A-hold og et B-hold,« konkluderer Jacob Heinel Jensen.