Kronprins Frederik har atter engang pådraget sig en skade. Denne gang under skiløb i det schweiziske snelandskab.

Den danske kronprins er dog langt fra den eneste kongelige klumpedumpe på løjperne.

Skisport er nemlig en ganske populær aktivitet blandt de royale familier, og flere gange har udendørsaktiviteten forårsaget brækkede knogler og andre skiskader.

I et tilfælde endte en skiulykke tragisk og kostede et kongeligt liv.

Her den danske kronprins fotograferet sammen med familien under den traditionsrige skiferie i Verbier i 2012. Foto: SEBASTIEN FEVAL

B.T. har lavet et overblik over nogle af de mange royale uheld og ulykker, der er fundet sted i snefyldte bakkelandskaber.

Her topper vores svenske naboer listen over flest tilskadekomne. Senest kom syvårige prinsesse Estelle galt af sted under en skiferie i Alperne.

Uheldet kostede i slutningen af 2019 den svenske prinsesse en fraktur på skinnebenet.

Og i dette tilfælde fristes man næsten til at skrive 'som mormor, så datter, så barnebarn'.

Kronprinsesse Victoria måtte i starten af 2014 optræde med krykker ved officielle arrangementer efter sin ulykke i december året forinden. Foto: INA FASSBENDER

Kronprinsesse Victoria og dronning Silvia - prinsesse Estelles mor og mormor - har nemlig også skiskader på repertoiret.

I december 2013 måtte den svenske kronprinsesse nemlig et smut forbi sygehuset med en forstuvet fod, efter hun i Schweiz var kommet galt af sted på ski.

Og kun to år senere - i marts 2015 - var det så den svenske dronning Silvias tur.

Hun anskaffede sig et brud på højre skulder, efter hun faldt på en piste.

Den svenske dronning Silvia er glad for både at se skisport og udføre aktiviteten selv. Her fotograderet under Vinter OL i 2014. Foto: ODD ANDERSEN

Også belgiske prins Laurent, prinsesse Caroline af Monaco og prinsesse Diana er gennem tiden kommet til skade i vinterlandskabet.

Den 50-årige prins fra Belgien blev i februar 2013 indlagt med skader omkring leveren efter en ulykke på et østrigsk skisportssted.

Prinsesse Caroline af Monaco, datter af skuespillerinde Grace Kelly, skadede i 2001 sit knæ i en voldsom kollision med en anden skiløber.

Og i marts 1980 resulterede en skiulykke i, at den dengang 18-årige Diana Spencer - siden prinsesse af Storbritannien - måtte lægge sin drøm om at blive danselærer for børn på hylden.

Prinsesse Diana var - selvom hun nok var en af de mest fotograferede kongelige nogensinde - ikke glad for paparazzofotografer. Heller ikke når hun stod på ski. Her fotograferet i marts 1994. Foto: Werner Nosko/Reuters/Ritzau Scanpix

I Holland har kongehuset en særligt tragisk historie med skiulykker. I landets kongehus er der tradition for, at familien hvert år tager på skiferie i Belgien.

Det var også tilfældet i februar 2016, hvor den dengang 10-årige prinsesse Alexia, datter af kong Willem-Alexander og dronning Máxima, snublede i sneen og brækkede lårbenet.

Hun måtte efterfølgende opereres flere gange, men blot et år senere var hun atter tilbage i fuldt skiudstyr.

Modsat sin niece vendte prins Friso, kong Willem-Alexanders bror, aldrig tilbage til pisterne.

Den hollandske prins Friso er her fotograferet med sin kone og døtre i sneen blot et år før den skæbnesvangre ulykke. Foto: MIRO KUZMANOVIC

Han mistede i august 2013 livet efter at have ligget i koma i 18 måneder som følge af en tragisk skiulykke.

I februar 2012 blev han under en skitur med venner i Østrig begravet under en lavine ved skisportsstedet Lech. Trods lægernes kamp kostede skiulykken den hollandske prins livet.

Sammenlignet med prins Frisos skæbne tyder alt på, at kronprins Frederik er sluppet billigt.

Selvom hans venstre skulder måtte under kniven, vil ulykken ikke påvirke Kronprinsens officielle program og dertilhørende pligter.