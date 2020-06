Kan du forestille dig dronning Margrethe til derby på Brøndby Stadion heppende på de gule og blå? Eller hendes majestæt dykkende i havet blå med en havfrue?

Måske ikke. Men så er det udelukkende, fordi din fantasi ikke er ligeså god som en tredjeklasseelevs.

Det står lysende klart, efter 98 kommuner tirsdag har overrakt Dronningen intet mindre en 98 tegninger - alle kreeret af tredjeklasseselever fra de enkelte kommuner.

Og eleverne har været kreative med deres forsinkelse fødselsdagsgave til dronning Margrethe, der 16. april fyldte 80 år.

Eleverne fik lov til at præsentere deres kunstværker, og med på en videoforbindelse var elever fra forskellige skoler, der bød ind med spørgsmål og sang til Dronningen. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Eleverne fik lov til at præsentere deres kunstværker, og med på en videoforbindelse var elever fra forskellige skoler, der bød ind med spørgsmål og sang til Dronningen. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Med temaerne 'Dronningen' og 'vartegn fra min kommune' har børnene hver især givet deres bud på et portræt af monarken.

Nedenfor kan du finde nogle af de farvestrålende kunstværker, og i billedteksterne kan du blive klogere på, hvor de kommer fra.

Har du lyst til at se dem alle, kan du besøge kongehusets hjemmeside, hvor samtlige 98 tegninger er offentliggjort.

Foretrækker du at se dem i virkeligheden, frygt da ej. De vil blive udstillet i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot sommeren over.