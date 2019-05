Greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg sagde lørdag ja til hinanden.

Vielsen fandt sted under en skyfri himmel ved Skt. Jørgens Kirke i Svendborg med udsigt til Svendborgsund. Det skriver Fyens.

Med til brylluppet var i alt 33 gæster.

Gæsterne havde sat sig til rette i kirken klokken 17 i tide til brylluppets start.

Et par minutter inden ankom ankom brudeparret i Kong Christian X's Cadillac, der normalt udstilles på Egeskovs veteranbilmuseum. Men i dagens anledning havde den forladt udstillingspladsen.

Inden ceremonien havde brudeparret dog lige tid til at lade sig fotografere, hvorefter de sammen gik ind for at give hinanden sit ja.

En time senere, nærmere bestemt klokken 18, slog kirkens dobbeltdøre op og det nyslåede brudepar trådte udenfor.

Brylluppet var holdt hemmeligt for offentligheden, og det var kun den nærmeste familie, som havde fået en invitation.

Prinsesse Alexandra af Berleburg (tv.) og Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille har dannet par siden 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Alexandra af Berleburg (tv.) og Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille har dannet par siden 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter vielsen kørte greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg samt deres gæster mod Egeskov Slot, hvor bryllupsfesten blev afholdt i riddersalen på det 465 år gamle slot.

Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille er 59 år og har tidligere været gift to gange. Senest med Caroline Søeborg Olesen, med hvem han blev skilt fra i 2016. Han overtog det sydfynske slot, Egeskov, i 1994 efter sin far Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille og er dermed 11. generation på slottet.

Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er 48 år. Hun er datter af prinsesse Benedikte, niece til Dronning Margrethe og barnebarn af Kong Frederik d. 9.

Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg har dannet par siden 2017.