'London Bridge'.

Det er navnet på operationen og kodeordet, når 95-årige Dronning Elizabeth II af Storbritannien en dag dør.

Planlægningen af begravelsen, der unægteligt vil ske en dag, har været undervejs i nogen tid, og nogle formaliteter er allerede kendte af offentligheden, såsom hvor dronningen skal begraves, og at prins Charles vil blive konge.

Men nu er en række dokumenter om begravelsen blevet lækket med detaljer om, hvad der sker i timerne og dagene efter dronningens død, men også med diverse bekymringer om sikkerheden.

Kort overblik over hvad der vil mellem dronnings død og begravelse: Officielt vil dagene mellem Dronning Elizabeth IIs død og hendes begravelse blive kaldt 'D-Dag'. D-Dag 0: Dronningen dør. Den britiske regering bliver informeret af prins Charles. Befolkningen får besked, og officielle bygninger vil flage på halvt. D-Dag 1: Prins Charles udnævnes til ny regent og konge. D-Dag 2: Dronningens kiste vil vende tilbage til Buckingham Palace. D-Dag 3: Kong Charles vil rejse rundt i Storbritannien. Turen vil starte i Edingburgh. D-Dag 4: Kong Charles ankommer til Nordirland. Desuden vil forberedelserne til at bære kisten fra Buckingham Palace til paladset i Westminster gå i gang. D-Dag 5: Kisten vil rejse gennem London og ende i Westminster Hall. D-Dag 6-9: Dronningen vil ligge i Westminster Palads i tre dage. Offentligheden har mulighed for at se kisten. Kong Charles rejser rundt. Man forbereder selve begravelsen. D-Dag 10: Begravelsen finder sted. Den vil blive afholdt i Westminster Abbey. Der vil være to minutters stilhed ved middag. Kilde: Politico Europa

Det skriver flere britiske medier som Mirror og Daily Mail, men også mediet Politico Europa, der i første omgang var i besiddelse af dokumenterne, som nu bliver forelagt offentligheden.

Her står der blandt andet, at prins Charles skal meddele dronningens død, og at han skal rejse rundt i Storbritannien op til begravelsen.

Men der bliver der også udtrykt bekymring for sikkerheden omkring dronningens død.

For hvordan skal London kunne rumme et voldsomt antal borgere og turister, der valfarter til den engelske hovedstad for at tage afsked? Hvem skal huse dem? Og hvordan vil sundhedssystemet klare det?

Det er nogle af de spørgsmål, der bliver rejst.

Det værst tænkelige scenarie er endda blevet udtænkt.

Her vil veje og offentlig transport blive lukket ned, mens politi, sygehusvæsen og andre offentlige instanser vil nå deres grænser for, hvad de kan klare.

»60-70 millioner briter bor rundt om i verden. Derfor må man ikke undervurdere, den menneskemængde, der vil være,« fortæller B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Her hvor Dronning Elizabeth og prins Charles går, vil dronningen komme til at ligge i tre dage, for at offentligheden kan tage afsked. Arkivfoto.

Derudover er dronning Elizabeths rekord som længstsiddende regent i verdenshistorien og indflydelsen på Commonwealth-landene heller ikke uden betydning.

»Da kongen (Georg VI af Storbritannien) døde tilbage i 1952, tog det mange dage at komme frem til begravelsen. Det er første gang, en begravelse af en britisk regent vil finde sted i moderne historie, derfor må man ikke undervurdere det kaos, der vil være,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»I Danmark kom det som en overraskelse, at så mange valgte at besøge prins Henrik, da han døde, for han var ikke den mest populære i kongehuset. Den dag Dronning Margrethe dør, vil det blive endnu vildere, så kan du prøve at gange det op, når det kommer til Dronning Elizabeth.«

Udover bekymringen for et ukontrolleret menneskehav er bekymringen for coronapandemien og terror også beskrevet i de lækkede dokumenter.

Derfor er der iværksat en stor sikkerhedsoperation, der blandt andet skal tage sig af forsamlinger af mennesker og rejsekaos, eftersom at London vil opbruge sin maks-kapacitet for første gang nogensinde.

Der bliver også udtrykt en bekymring fra Downing Street 10, regeringens officielle residens, omkring befolkningens reaktion, hvis ikke de formår at flage på halvt inden for ti minutter efter udmeldingen om dronningens død. Af den grund ønsker de forstærkning hertil.

Udover, at offentligheden vil få besked om dronningens død gennem traditionelle medier på tv, avis og radio, står det beskrevet, at både det britiske kongehus og regeringens hjemmesider og sociale medier vil 'gå i sort' – med sorte bannere, der markere dødsfaldet.

Medlemmerne af den britiske kongefamilie har hvert et kodeord, der er opkaldt efter en bro i Storbritannien, som vil blive taget i brug, når de dør.

Da Dronning Elizabeths forgænger, hendes far Georg VI, døde, lød ordene 'Hyde Park Corner'. Dem, der lyttede med på telefonlinjerne dengang, var derfor ikke i tvivl om, at kongen var død.

For nu er der dog ingen bekymring om Dronning Elizabeths tilstand, og det ser ikke ud til at 'London Bridge' vil blive sat i værk foreløbigt.