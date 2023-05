Der var ingen smalle steder, da kong Charles lørdag officielt blev taget i ed som konge af England.

Fans af kongehuset har længe set frem mod kroningsdagen. Der var mere end 2.000 mennesker på gæstelisten til den vilde begivenhed, hvor selv overraskende profiler – heriblandt rockmusikeren Nick Cave – tog del i fejringen af Storbritanniens nye monark.

Når briterne tirsdag vågner efter deres tre dage lange kroningsweekend, kan sporene efter fejringen nok ses tydeligt. Det er ikke kun i gadebilledet, men også i statsbudgettet, at man formentlig kan se, hvor vild en weekend landet lige har været igennem.

Omkostningerne til den tre dage lange kroningsfest betales nemlig af statskassen, og det koster en formue, når der skal krones en ny formand for det gamle kongehus.

Hverken kongehuset eller den britiske regering har villet ud med, hvad den samlede pris for begivenhederne løber op i.

Derfor er det estimater, når forskellige medier forsøger at regne sig frem til, hvad kroningen koster. Men de er enige om, at det er en dyr omgang.

De mest konservative bud, som blandt andet en historiker kommer med til mediet CBC, ligger på omkring 50 millioner britiske pund, eller omkring 430 millioner danske kroner.

Den britiske nationalbank har udgivet en speciel mønt, med kong Charles' ansigt i profil, i anledning af kroningen af den nye monark. Foto: ROYAL MINT / HANDOUT Vis mere Den britiske nationalbank har udgivet en speciel mønt, med kong Charles' ansigt i profil, i anledning af kroningen af den nye monark. Foto: ROYAL MINT / HANDOUT

Der er dog også medier, der mener, at omkostningerne for omgangen kan løbe op i en del mere.

Blandt andet BBC anslår, at prisen måske kan løbe op i 100 millioner britiske pund, eller omkring 850 millioner kroner.

Ud over de direkte omkostninger til ceremonien og weekendens festligheder er der andre udgifter, der følger med tronskiftet.

Når der kommer et nyt royalt overhoved, skal der selvfølgelig også nye ansigter på de britiske mønter. Og heller ikke møntskiftet er nogen billig omgang.

Ifølge The New York Times er der 29 milliarder britiske mønter i omløb. Mediet anslår, at udskiftningen af mønterne kan tage flere år, og at omkostningerne kan løbe op i svimlende fire milliarder danske kroner.

Gik du glip af kroningen, eller har du bare brug for en opsummering af dagens store historier? Så lyt til B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder, eller hvor du hører dine podcast.