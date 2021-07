Prins Philips begravelse i april.

Det var der, hvor prins William og prins Harry sidst sås. Derfor var hele verdens øjne også rettet mod brødrene, da de torsdag mødtes for at offentliggøre en statue ved Kensington Palace af deres mor, prinsesse Diana, på det, der ville have været hendes 60-års fødselsdag.

Fokusset på brødrene skyldtes selvfølgelig de mange konflikter, som prins Harry og Meghan Markles farvel samt efterfølgende kritik af det britiske kongehus har medført.

Så det store spørgsmål lød: Hvordan ville stemningen mellem prins William og prins Harry være?

»Man så ikke umiddelbart noget, hvor man tænkte, at der var noget galt. De (prins William og prins Harry, red.) stod begge og talte mere med andre end med hinanden, men det ved jeg ikke, om man skal lægge noget i,« siger Jakob Illeborg, B.T.'s internationale korrespondent, der selv har boet mange år i England.

Det var en lukket kreds, der var til stede ved afsløringen af statuen. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Det var en lukket kreds, der var til stede ved afsløringen af statuen. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL

»Men hvis der er noget, man har brug for på dagen, hvor ens mor ville være blevet 60, så må det være ens bror og familie,« siger han.

Han fortæller, at begge brødre har været yderst aktive omkring, hvordan statuen skulle være, og hvad den skulle udstråle. Der gemte sig da også en lille overraskelse, da statuen ikke kun var af Prinsessen.

»Overraskelsen lå i, at der også var to børn, en pige og dreng, og jeg tror, at de har været meget inde over budskaberne i denne statue. Begge prinser er også meget inde over de samme godgørende organisationer, som deres mor støttede. Så jeg tror stadig, at de er mors drenge,« siger B.T.'s internationale korrespondent.

»Problemet er bare, at de selv er blevet voksne mænd med koner, og der er kommet en masse imellem dem i livet, så derfor har det været en svær balancegang. Når man fulgte stemningen i haven, kunne man også godt fornemme, at alle gik lidt på tåspidserne. Man havde ikke brug for mere ballade, og det tror jeg absolut heller ikke, at brødrene havde brug for.«

Også Dianas søskende var mødt op. Her er det hendes bror, Charles Spencer. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Også Dianas søskende var mødt op. Her er det hendes bror, Charles Spencer. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hvor tætte de to brødre så reelt er på hinanden, er, ifølge Jakob Illeborg, svært at sige. I hans øjne kunne de, dagen taget i betragtning, have fremstået tættere, men omvendt er der ikke præcedens for, at medlemmer af det britiske kongehus fremviser store, følelsesmæssige gestusser foran offentligheden.

»Alles øjne hviler på dem, og derfor bliver det også hurtigt meget stift. De jokede lidt med hinanden, og det kan jo også godt være, at de har givet hinanden et stort kram ude i baglokalet og tænkt på deres mor, det ved vi jo ikke noget om. De spiller en rolle, de er prinser og opfostret til at gøre tingene på en særlig måde.«

Dette har prins Harry, efter sit brud med Kongehuset, gjort en smule op med. Blandt andet i sit interview med talkshowværten Oprah Winfrey. Ved torsdagens begivenhed havde ingen af de to prinser dog nogen form for interesse i at sætte fokus på andet end prinsesse Dianas minde.

»Begge drenge elskede mor meget højt og vil allerhelst mindes den personlighed, hun var. Prinsesse Diana er nærmest en mytisk person i Storbritannien, og hendes betydning er meget stor. Det er det, begge børn gerne vil værne om, « siger Jakob Illeborg.