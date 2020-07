Prins Joachim blev fredag aften opereret for en blodprop i hjernen på et hospital i Toulouse, Frankrig. En nyhed, der lørdag sendte chokbølger gennem Danmark.

Men det er ikke kun på de hjemlige himmelstrøg, prins Joachims tilstand har interesse – medier i hele verden følger situationen tæt.

Allerede kort efter kongehuset lørdag sendte en pressemeddelelse ud om, at prins Joachim var blevet opereret for en blodprop i hjernen, fyldte historien en del på svenske og norske medier – eksempelvis Expressen i Sverige og VG i Norge.

Også i USA var mediet People hurtigt ude med nyheden og en opfordring til at bede for prins Joachim.

I Frankrig fylder historien en hel del. Dels fordi Joachim er halvt franskmand, dels fordi han opholder sig i landet.

FAKTA: Blodpropper i hjernen Symptomerne er ofte en eller af flere af følgende: Lammelse i den ene side af ansigtet.

Lammelse af arm og/eller ben i den ene side.

Sprogforstyrrelse – eksempelvis problemer med at finde ord.

Synstab – pludselige udfald af halvdelen af synsfeltet.

Pludselig svimmelhed ledsaget af andre symptomer, eksempelvis besvær med at koordinere. Svimmelhed alene er sjældent tegn på apopleksi. Ved symptomer skal der straks tages akut kontakt til ambulance (112) eller akut kontakt til læge.



Blodpropper behandles med medicin, der kan opløse blodproppen. Den blodpropsopløsende medicin skal være givet inden for 4½ time.



Hvis der er tale med en stor blodprop, kan den fjernes med et kateter – dette skal gøres inden for 24 timer.



Blødninger i hjernen kan stoppes med medicin eller i nogle tilfælde fjernes kirurgisk. Kilde: Sundhed.dk

Stort set alle franske medier har skrevet om prins Joachims situation, og blandt de største kan nævnes Le Figaro og France 24. Også det største fransksprogede medie i Belgien, Le Soir, følger prins Joachims helbredstilstand tæt.

I Storbritannien var både mediet The Royal og Daily Express hurtigt ude, og i løbet af søndagen har flere medier samlet historien op. Blandt dem er mastodonten Daily Mail, som er et af de største netmedier i verden.

Også syd for grænsen vækker prins Joachims situation opsigt. Her har landets største avis, Bild, søndag eftermiddag skrevet en artikel om prins Joachims blodprop.