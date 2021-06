Den største stjerne i det danske kongehus er lige nu 14-årige prinsesse Isabella.

På bare to måneder er hun gået fra at være prins Christians lillesøster til at være superstjernen, danskerne elsker at læse om.

Det hele startede, da prinsessen til sin storbrors konfirmation fik sagt de famøse ord til Kronprinsessen:

»Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Er du helt væk?«

Det var naturligvis ikke meningen, at danskerne skulle høre prinsessens teenageudbrud, men hele seancen blev filmet, fordi det var midt i pressefotograferingen af den kongelige familie.

Efterfølgende gik klippet viralt, og på én dag var en ny stjerne født.

Isabella delte også vandene med sin kommentar til kronprinsesse Mary. Der var dem, der mente, at hendes kommentar var over grænsen og et tegn på dårlig opdragelse, men de fleste skraldgrinede over prinsesse Isabellas facon.

Blot en måned senere kom prinsessen på alles læber igen. Under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken mandag sad prinsesse Isabella med en veninde i VIP-loungen, da hun mødte Instagram-stjernen Anders Hemmingsen. Mødet mellem de to blev foreviget på et legendarisk billede, og således gik prinsessen viralt igen.

Historien om mødet blev delt og liket mange, mange tusinde gange.

Men det er bestemt ikke første gang, at den 14-årige prinsesse har stjålet rampelyset.

Siden prinsessen blev født i 2007, har hun gjort sig bemærket adskillige gange.

I foråret fyldte hun 14 år, og her delte Kongehuset dette billede af hende.

I begyndelsen af 2019 – kort inden coronapandemien lukkede hele verden ned – stillede hele kronprinsfamilien op til fotografering i Verbier, Schweiz, hvor de kongelige børn skulle begynde i ny international skole. På det tidspunkt var prinsesse Isabella bare 12 år, men talte allerede selv til pressen.

»Christian og jeg har fransk derhjemme. Vi bliver selvfølgelig bedre til engelsk og fransk. Det glæder vi os meget til,« sagde Isabella.

Kort efter lukkede coronakrisen dog verden ned, og hele kronprinsfamilien måtte forlade alperne og vende hjem til Danmark. Det forkortede de kongelige børns skoleophold i Schweiz.

I 2018 var kronprinsfamilien på besøg i Færøerne, og her var en 11-årig Isabella klædt på i færøsk tøj.

I 2017 havde prinsesse Isabella stadig sin elskede grandpapa prins Henrik. De to havde en særligt bånd og elskede at drille hinanden – også når kameraerne klikkede løs.

De fleste unge får først kørekort, når de bliver 18 år, men prinsesse Isabella fik allerede en forsmag, da hun i 2011 var på sommerferie hos farmor og grandpapa på Gråsten Slot.

To år tidligere var det Grønland, kronprinsfamilien besøgte. Og her var det tydeligt, at prinsesse Isabella var glad for at kunne lege i naturen på verdens største ø. Hun tog også lige en tur op af tovværket på Kongeskibet Dannebrog.

I 2013 charmerede hun alle foran Amalienborg Slotsplads, da hun skulle begynde i skole. Her blev det tydeligt for enhver, at hun kan lide livet i rampelyset. Selvom hun bare var seks år gammel, kunne hun sagtens selv svare på spørgsmål fra pressen og fik blandt andet gjort klart, at prins Christian ikke behøvede at hjælpe hende med lektierne.

Da prins Vincent og prinsesse Josephine blev døbt i Holmens Kirke i 2011, var prinsesse Isabella naturligvis også med. Hun legede foran kirken med sin storebror. Her stod det klart for de fleste, at kronprinsparret havde hænderne fulde med deres fire små børn.

Da kronprinsfamilien i 2010 flyttede ind i Frederik VIIIs palæ, havde Isabella travlt med at drille sin storebror ved at stikke sin blomsterbuket helt op i hovedet på ham.

Prinsesse Isabellas liv er veldokumenteret i billeder, men fremtiden bringer sikkert endnu flere klassikere.

Og hvem ved, hvornår hun trækker overskrifter igen.