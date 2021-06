Der var ellers lagt op til et større skilsmissebrag, da dronnings Elizabeths ældste barnebarn Peter Philips for noget tid siden hyrede en af Englands skrappeste skilsmisseadvokater.

Men nu ser det ud til, at både han (og kongehuset) slipper for, at skulle for at få deres beskidte vasketøj vist frem offentligt.

Peter Philips, der er søn af dronning Elizabeths datter, prinsesse Anne, har nemlig indgået et forlig med sin canadiske kone, Autumn, og dermed slipper parret for en retssag.

Det oplyser parret i en pressemeddelelse ifølge flere britiske medier.

Parret blev gift i 2008. Foto: IAN MCILGORM

»Hr Philips og fru Autumn Phillips er glade for at kunne meddele, at de økonomiske aspekter af deres skilsmisse er blevet løst gennem et forlig, hvis vilkår er blevet godkendt af højsteretten i dag,« skriver parret i meddelelsen ifølge The Sun.

»Selvom det er en trist dag for Peter og Autumn, så vil de fortsætter med at sætte deres skønne døtres, Savannah og Islas, velbefindende og opvækst først,« skriver parret videre i meddelelsen, hvor det også fremgår, at parret er glade for forliget.

Det kunne ellers være blevet en retssag af de større, hvis parret ikke havde indgået forlig.

Det var i begyndelsen af maj, at The Telegraph kunne meddele, at parret skulle mødes i retten for at få styr på skildsmisseaftalen, efter at parret blev separeret i 2019. Og det kunne have endt med en kamp om millioner.

Peter og Autumn Phillips sammen med prins Charles, dronning Elizabeth og prins Philip. Foto: ROBERT PERRY

For 43-åige Peter Phillips, der af britiske medier beskrives som Dronning Elizabeths yndlingsbarnebarn af hankøn (Dronningens kvindelige yndling er tilsyneladende prins Edwards datter, lady Louise, red), har angiveligt en pænt stor formue.

Ifølge Daily Mail vurderes hans formue til at være på 123 millioner kroner. Og det var måske derfor, at Peter Phillips havde allieret sig med en af Englands førende skilsmisseadvokater, Nicholas Yates.

Men nu slipper paret dog for et langt tovtrækkeri i retten. For 13 år efter, at Peter og Autumn Phillips blev gift, er der nu sat et punktum for ægteskabet.

Selvom Peter Phillips har et nært forhold til sin berømte mormor, og også er tæt på prins William, der er en dag bliver konge, så har Peter Phillips levet et mindre offentlig liv og er knap så kendt som sine berømte fætre prins William og prins Harry.

Peter Phillips ses her ved siden af dronning Elizabeth. Foto: TOBY MELVILLE

Det skyldes blandt andet, at hans mor, prinsesse Anne, besluttede, at ingen af hendes to børn, Peter og Zara, skulle have kongelige titler.

Peter Phillips har en universitetsgrad i sportsvidenskab og har blandt andet arbejdet for bilmærket Jaguar.

På en af sine forretningsrejser til Canada mødte han sin nu forhenværende hustru. Hun vidste ikke, at han var kongelig, da de mødtes.