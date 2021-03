Da prins Harry besluttede sig for at trække sig fra det britiske kongehus, havde han flere samtaler om det med Dronningen – og med sin far.

Indtil faderen pludselig stoppede med at besvare hans opkald.

Det afslører den britiske prins i et stærkt omtalt interview med den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey, der blev vist natten til mandag dansk tid.

I interviewet fortæller Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, deres version af, hvordan livet i kongehuset har været for dem begge.

ARKIVFOTO af prins Charles og prins Harry.

Et af de emner, de kom ind på, var parrets beslutning om at træde ud af kongehuset og væk fra deres kongelige pligter for lidt mere end et år siden.

Dengang kom deres beslutning som noget af en overraskelse, da den blev meldt ud, men til Oprah Winfrey afviser prins Harry, at beslutningen kom bag på hans bedstemor, dronning Elizabeth, og hans far, prins Charles.

»Jeg har aldrig ført min bedstemor bag lyset. Det har jeg for meget respekt for hende til,« fortæller prins Harry ifølge BBC i interviewet.

Videre forklarer han, at han tre gange ringede til sin bedstemor forud for, at han udsendte den første udtalelse om parrets beslutning om at træde tilbage.

Derudover fortæller Harry, at han talte med sin far to gange, før »han stoppede med at besvare mine opkald«.

Da Oprah Winfrey efterfølgende spurgte ind til, hvorfor hans far stoppede med at svare ham, lød svaret fra prinsen:

»Fordi jeg tog sagerne i egen hånd.«

Da samtalen senere i interviewet kom ind på, hvordan Harrys forhold med familien er den dag i dag, svarede han, at han det seneste år har talt mere med sin bedstemor, end han har gjort i årevis, og at de to har et rigtig godt forhold. Han tøvede dog ifølge BBC et kort sekund, da det kom til forholdet sin faderen:

ARKIVFOTO fra begravelsen af prins Harrys mor, prinsesse Diana. Her ses den unge prins mellem sin far, prins Charles (til højre), og moderens bror.

»Der er en del at arbejde igennem der,« fortalte prins Harry og fortsatte:

»Jeg føler mig meget skuffet, fordi han har været igennem noget lignende. Han ved, hvordan smerte føles. Og Archie (Harry og Meghans søn, red.) er hans barnebarn. Jeg vil altid elske ham (faderen, red.), men der er en del smerte over det, der er sket, og jeg vil fortsætte med at gøre det til en af mine prioriteter at forsøge at hele det forhold.«

En af de ting, han har været skuffet og såret over, når det kommer til hans nærmeste, er, at de ikke viste offentlig støtte og tog afstand fra den racisme, som hans hustru har været udsat for.

I interviewet fortæller han, at mere end 70 politikere tog afstand og fordømte den måde, som folk – blandt andet i den kulørte del af pressen – omtalte Meghan på:

»Men ingen fra min familie sagde nogensinde noget over de tre år. Det gjorde ondt,« fortæller han.

Interviewet er Meghan og Harrys version af sagen. Det britiske kongehus har endnu ikke kommenteret interviewet eller udtalelserne.

Meghan og prins Harry bor nu i den amerikanske delstat Californien, og sammen venter de deres andet barn.