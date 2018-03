Prins Harry og Meghan Markles bryllup bliver noget helt andet end de sædvanlige bryllupper i det engelske kongehus. De to vil nemlig dele bryllupsfestlighederne med folket. Derfor får over 2600 mulighed for at komme helt tæt på parret

Når bryllupsklokkerne i St George's Kapel på Windsor Castle lørdag den 19. maj bimler for britiske prins Harry, 33 år og amerikanske Meghan Markle, 36 år, kan briterne godt forvente et noget anderledes bryllup, end de engelske kongelige bryllupper plejer at være. Ifølge den britiske avis, Daily Mail, vil Harry og Meghan Markle nemlig invitere over 2600 'almindelige' briter, hvoraf de 100 er skolebørn, til at overvære bruden og gommens ankomst til Windsor Castle.

Parret ønsker nemlig, at det britiske folk bliver en del af deres dag. Og at deres store dag bliver fyldt med sjov og glæde. Derfor bliver de mange 'almindelige' britere inviteret ind på selve Windsor Castles område. Her får de en enestående mulighed til at komme helt tæt på 'årets kongelige brudepar', mens resten af verden må se det kongelige bryllup i fjernsynet.

De, der får den enestående mulighed, er omkring 1200 personer fra hele Storbritannien, som har 'tjent' deres lokalsamfund. Omkring 200 af de inviterede kommer fra forskellige velgørenhedsforeninger og organisationer, der bliver støttet af prins Harry og Meghan. Udover de 100 skoleelever fra lokale skoler, vil 610 medlemmer fra Windsor Castles lokalsamfund blive inviteret sammen med 530 ansatte fra den kongelige husholdning.

Efter vielsen bliver parret kørt i hestevogn rundt om bydelen Berkshire. Her vil de blive hyldet inden en reception på St. George's Hall.

»Brylluppet bliver, som alle andre bryllupper, en stund fyldt med sjov og glæde, der afspejler parrets karakterer og værdier«, lyder det blandt andet i en pressemeddelelse, som Buckingham Palace udsendte i går.

Udover dronning Elizabeth deltager resten af den kongelige familie i brylluppet samt Meghan Markles forældre, Thomas Markle og Doria Ragland. Ligesom prins William og hertuginde Kates to børn, prins George og prinsesse Charlotte, skal være henholdsvis page og brudepige for brudeparret.