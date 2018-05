I videoen herover: Prins Harry og Meghan Markle forlader kirken - nu som mand og kone samt hertug og hertuginde af Sussex.

De fleste nygifte par har nok prøvet at stå med tre identiske blendere og to kaffemaskiner, efter bryllupsgaverne fra de mange gæster er blevet pakket op dagen derpå.

Men det er nok de færreste, der er blevet oversvømmet med gaver i lige så høj grad som hertugen og hertuginden af Sussex - bedre kendt som prins Harry og Meghan Markle - der sagde ‘ja’ til hinanden for et par uger siden.

Foruden gaverne fra dem, der var inviteret til brylluppet, har parret således fået uopfordrede gaver til en samlet værdi af svimlende 60 millioner kroner - og de må ikke beholde nogle af dem. Det skriver mediet Express.

Mange af gaverne kommer fra virksomheder, der håber på lidt eksponering fra det royale par. Eksempelvis har firmaet Bags of Love sendt matchende badetøj til parret - formentlig i håb om, at de ville bære det på deres bryllupsrejse i Canada. Men det kommer ikke til at ske.

‘Når gaver accepteres, bør det pågældende medlem af kongefamiliens samtykke være betinget af, at virksomheden ikke udnytter gaven til kommercielle formål,’ lyder det i de officielle regler fra Kensington Palace om gaver til kongefamilien.

Kan den betingelse ikke opfyldes, vil kongehuset simpelthen nægte at tage imod gaven.

‘Gaver tilbudt af private individer bosat i Storbritannien, som det pågældende medlem af kongefamilien ikke kender personligt, bør afvises, hvis der er bekymring om motivet fra giveren eller gaven selv,’ lyder det.

Da Harrys storebror William i 2011 giftede sig med Kate Middleton, regnede det også med gaver fra både private individer og virksomheder. Dengang måtte man ifølge Daily Mail sende gaver retur for vanvittige 250 millioner kroner.

Det er imidlertid ikke alle gaver, det nygifte par ikke kan tage imod. Fra dronning Elizabeth modtog de eksempelvis deres nye titler samt en tilsvarende bopæl, som de naturligvis beholder.