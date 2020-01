Prins Harry og Meghan Markle har startet et nyt liv i Canada ude af spotlightet.

Og så alligevel ikke. Ifølge eget udsagn kan de nemlig ikke få fred for paparazzi-fotografer i deres canadiske hjem.

Derfor går hertugen og hertuginden af Sussex ifølge Sky News nu ud og truer med at sagsøge fotograferne, hvis de ikke snart får fred.

Truslen kommer efter, at flere medier tirsdag offentliggjorde billeder af Meghan Markle med prins Archie i bæresele, som går tur med parrets to hunde i en offentlig park på Vancouver Island, hvor den royale familie for nyligt er flyttet til.

Prins Harry og Meghan er sammen med deres søn, Archie, flyttet til Canada i håbet om et mere fredeligt liv ude af spotlightet.

Parrets advokater hævder, at disse billeder er taget uden Meghan Markles samtykke, og at paparazzi-fotograferne gemte sig i buske og udspionerede hertuginden i jagten på et scoop.

Det hævdes desuden, at fotografer tidligere har forsøgt at tage billeder af den royale familie inde i deres hjem ved hjælp af telelinser, og at de praktisk talt har slået permanent lejr foran familiens nye hjem.

For blot få dage siden tog prins Harry og hertuginde Meghan en beslutning om at frasige sig royale titler og apanage.

I en tale søndag aften forklarede prins Harry, at beslutningen blev truffet, fordi de ønsker at leve et mere fredeligt liv.

(ARKIV) Den canadiske halvø Saanich har hidtil været fredeligt hjemsted for pensionister og fiskerestauranter. Nu får halvøens beboere efter sigende kongelige naboer.

»Beslutningen om at træde tilbage, som jeg har truffet for min kone og jeg, er ikke en, jeg har taget let. Det krævede mange måneders snakke efter mange års udfordringer. Jeg ved, at jeg ikke altid har gjort det rigtige, men i den her situation var der ingen anden udvej,« sagde han blandt andet.

Parrets advokater har også ytret bekymringer for den måde paparazzi-fotograferne kører på i Canada i jagten på billeder af den royale familie.

Bekymringen skal højst sandsynligt ses i lyset af, at prins Harrys mor, Diana, døde den 31. august 1997 i en bilulykke, der var forårsaget af, at hun blev forfulgt at paparazzi. En ulykke, som hertugen også nævnte i sin tale søndag.

»Da jeg mistede min mor for 23 år siden, tog I mig under jeres vinger. I har taget jer af mig i lang tid, men medierne kan være en kraftfuld magtfaktor. Mit håb er, at vi en dag kan være en fælles støtte for hinanden.«