Hvis man sidder derhjemme og keder sig, så lyder rådet fra prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, at man kan lade sig træne til at blive rådgiver.

De har netop delt et opslag på deres Instagram-profil, hvor de skriver om de mange følelser, som den nye situation med corona-udbruddet kan medføre.

Her nævnes der blandt andet angst, ensomhed, frygt og kedsomhed.

Alle følelser, som kan dukke op, nu hvor man er tvunget til at være mere hjemme og alene end normalt.

Vis dette opslag på Instagram With everything going on, it’s a lot to take in. Many of us may feel confused. Or alone, or anxious or scared...and in isolation, some of us may just feel bored, or that you don’t know what to do with yourself without your normal routine. It’s perfectly normal to be feeling any of these things. Our emotional well-being is challenged everyday whether we realise it or not, but our lives are usually filled with distractions. Now with constantly changing COVID coverage, we are all adjusting to this new normal and the feelings that come with it. But here’s the good thing (because right now we need to hear good things, right?): Yes, there is isolation and physical distancing, but there doesn’t have to be loneliness. There are resources that can help us all through this process, and ways that YOU can become one of those resources. @crisistextline @giveusashoutinsta @kidshelpphone and CTL Ireland are organisations that need new volunteers now more than ever and have an open door for you to get the support you need. • - If you’re home and feeling bored, you can digitally train to be a counselor and HELP someone who really needs your support! What an amazing way to use this time • - If you feel alone, overwhelmed, depressed, or anxious, you can text one of these lines and talk it through. • - If you are in an abusive relationship and now find yourself in isolation with your abuser, these counselors are there for you. You do not need to suffer in silence. And for those of you who don’t feel comfortable texting with a stranger, reach out to your friends, family and colleagues. Phone calls and video conferencing are such a great way to feel more connected - ask if they’re okay, tell them how you’re (actually) feeling, and use this time to really listen for the answer. If there is someone you know and are worried about, your text may be the thing that saves their life. Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 20. Mar, 2020 kl. 8.57 PDT

Parret, som for nyligt valgte at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus, skriver, at man kan hjælpe til.

'Hvis du er hjemme og keder dig, så kan du lade dig træne digitalt til at blive en rågiver og HJÆLPE nogen, der virkelig har brug for din støtte. Sikke en fantastisk måde at bruge sin tid.'

De har nu delt budskabet med deres mere end 11 millioner følgere, som de har på Instagram.

Her skriver de, at med alt det, der sker i verden, er det nemt at føle sig forvirret.

Derefter fortsætter opslaget med en liste over organisationer, man kan tage kontakt til, hvis man har det svært psykisk.

Parret, som har skiftet England ud med Nordamerika, skriver, at selvom vi skal være fysisk adskilte i denne periode, behøver det ikke at betyde, at man er ensom.

Opslaget kommer en dag efter, at Dronningen sendte en besked ud til befolkningen, hvor hun understregede, at hun bestemt mente, at man ville klare sig igennem denne svære periode.

