Man skal have levet undet en sten de seneste år, hvis man ikke har opdaget, at forholdet mellem det britiske kongehus og prins Harry og hertuginde Meghan Markle er godt og grundigt anstrengt.

Men som de fleste familier kan de dog samles om de store stunder, og for den britiske kongefamilie er kong Charles' forestående kroning en sådan af slagsen.

Derfor er prins Harry og hertuginde Meghan Markle da også blevet inviteret. Men det er der andre, som må siges at være ret tæt på parret, der ikke er. Nemlig deres to børn, prins Archie og prinsesse Lilibet.

Det skriver The Telegraph.

Prins Archie, som er tre år gammel, og prinsesse Lilibet, som er et år, bliver af hoffet set som værende for små til at kunne være med til den store dag.

Kroningen, som finder sted 6. maj, efterlader også prins Harry og hertuginde Meghan Markle i lidt af en kattepine. Det er nemlig også prins Archies fødselsdag. Parret har derfor et logistisk puslespil, som skal gå op, nu hvor fødselaren ikke er velkommen til sin bedstefar, kong Charles', store dag.

Det kan dog være, at puslespillet løser sig selv for det upopulære par, som igen og igen har langet ud efter det britiske kongehus.

For ifølge unavngivne kilder vil flere medlemmer af den royale familie give parret den kolde skulder, hvis de beslutter sig for at dukke op, ligesom det også håbes, at de bliver placeret langt væk fra dagens hovedperson. Det er allerede besluttet, at parret ikke inviteres til den officielle balkon-ceremoni.

Der spekuleres også i, at hoffets beslutning om ikke at invitere de to børn kan anstrenge forholdet mellem parterne yderligere. Kronprins Williams to ældste børn, niårige prins George og syvårige prinsesse Charlotte, vil deltage. Førstnævnte, som en dag overtager tronen, forventes også at få en officiel rolle.

Kronprins William og kronprinsesse Kate overvejer angiveligt fortsat, om deres yngste barn, 4-årige prins Louis, skal med.