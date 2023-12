Det bliver kaldt årets bryllup i England.

Og gæstelisten er lang når hertugen af Westminster, Hugh Grosvenor skal giftes med Olivia Henson.

Hugh Grosvenor har tætte bånd til det engelske kongehus og er gudfar for både prins William og Harrys sønner, men på trods af det, er det kun den ene af de to brødre, der er inviteret til brylluppet.

The Mirror kan nemlig fortælle, at den tidligere prins og hans kone Meghan Markle ikke længere vil være velkomne til brylluppet til sommer.

En ven af de royale brødre kalder hele situationen for tragisk, men fortæller, at Hugh Grosvenor har truffet valget for at undgå at de to brødres interne stridigheder skal kaste et dramatisk lys over den ellers festlige begivenhed.

»Han ville ønske, at de kunne finde sammen igen, men indser, at det næppe vil ske før brylluppet. Han vil gerne undgå, at noget overskygger dagen, især for Olivia, og ønsker ikke, at det skal blive akavet,« skal vennen have sagt til mediet.

Men måske er forsoningen slet ikke så fjern for Harry og prins William.

Mediet kan nemlig berette, at en insider i det engelske kongehus mener, at det ikke er umuligt, at vi vil komme til at se Harry og Meghan tage til England for at fejre julen med resten af familien.

»Jeg kan ikke forestille mig, at familien Sussex (Harry og Meghan red.) ville afslå en invitation om at tilbringe tid med Hans Majestæt. For nu er invitationerne endnu ikke blevet sendt afsted.«

Hugh Grosvenor er forretningsmand og adelig. Han arvede det 78 milliarder kroners dyre Grosvenor Estate i 2016 samt titlen som hertug af Westminister, og blev dermed også en af Englands rigeste mænd.