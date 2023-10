Nye puder og nyt gulvtæppe. Sådan lød tre af flere krav, da prins Harry og hertuginde Meghan besøgte en skole med fattige børn i Harlem i New York.

Parret kritiseres nu for at gå mere op i at iscenesætte sig selv frem for at fokusere på de fattige børn.

Det var tilbage i 2021, da prinsen og hertuginden var ved at filme deres omdiskuterede Netflix-dokumentar, at seancen i Harlem fandt sted.

Parret skulle besøge en uddannelsesinstitution som en del af dokumentaren, men det foregik tilsyneladende ikke bare ved at dukke op et tilfældigt sted og filme de ringe kår, som børnene havde.

Hertuginde Meghan sad på en skammel og læste en bog for børnene, der sad på et grønt tæppe og grønne puder. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix

Besøget, der var nøje planlagt og veltilrettelagt, skulle have været meget opstillet, hvor hertuginde Meghan blandt andet skulle læse op af en bog for børnene. Og til den seance mente hertugparret, at det var nødvendigt blandt andet at indkøbe og medbringe et nyt gulvtæppe og nye puder, som børnene kunne sidde på.

Det afslører Daily Mail, der har fået fat i mailkorrespondancen mellem parrets velgørenhedsfond Archewell og skolen.

På samme måde sørgede de for, at de medier, der fik nys om historien, også kun var de, der var venligt stemt over for parret, som for eksempel Vogue, mens de britiske tabloide medier ikke var inviteret.

Afsløringen er blandt andet faldet kommentator hos Daily Mail, Jan Moir, for brystet. Han mener, at sagen viser tydeligt, at parret går mere op i, hvordan de selv fremstår, fremfor den velgørenhedssagen, som de påstår, at de vil støtte.

Prins Harry fik delt en del kram ud til børnene fra Harlem. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke holde op med at tænke på disse fattige børn i Harlem, der troede, at der var nogen der havde en oprigtig interesse i dem – at den søde dame med diamanterne var kommet for at læse en sjov historie for dem.«

»Men lidt vidste de om, at de var ulønnede statister i ‘St. Harry og St. Meghan’-showet,« skriver han i en kommentar.

Det er ikke første gang, at prins Harry og hertuginde Meghan for kritik for deres Netflix dokumentar, som de menes at have tjent omkring 100 millioner dollar svarende til 707 millioner kroner på.

Tidligere har det blandt andet været fremme, at parret blandt andet brugte et falsk billede i dokumentaren, da de viste et billede af en masse fotografer, der stod klar til at tage billeder af dem.

Billedet viste sig at være fra en premiere på en ‘Harry Potter’film tilbage i 2016.