Før deres bryllup var prins Harry og Meghan Markle meget fysisk i kontakt med hinanden. Men nu har flere lagt mærke til, at det royale par ikke holder lige så meget i hånd længere.

Før ægteskabet kunne man se den 33-årige prins Harry og 36-årige Meghan Markle svæve på en lyserød sky, hvilket de ikke var bange for at vise i offentligheden.

Da Meghan Markle og prins Harry blot var kærester, var der masser af kram og flettede fingre. Foto: VAUGHN RIDLEY Vis mere Da Meghan Markle og prins Harry blot var kærester, var der masser af kram og flettede fingre. Foto: VAUGHN RIDLEY

Her flettede de både fingre, krammede og rørte ved hinanden. Men efter de sagde ‘ja’ til hinanden, ser det ud til, at de også har sagt nej til fysisk kontakt i offentligheden.

Siden deres bryllup er parret nemlig blevet spottet med en vis afstand imellem hinanden, det skriver flere medier, heriblandt news.com.au.

Parret deltog den 26. juni i en reception på Buckingham Palace, hvor Meghan Markle forsøgte at fiske efter prins Harrys hånd, dog uden held. Foto: POOL Vis mere Parret deltog den 26. juni i en reception på Buckingham Palace, hvor Meghan Markle forsøgte at fiske efter prins Harrys hånd, dog uden held. Foto: POOL

I sidste uge florerede videoer og billeder af, at Meghan Markle forsøgte at tage fat i sin mands hånd under en reception på Buckingham Palace. Men prins Harry var hurtig til at trække sin hånd til sig.

Respekt for dronningen

Flere eksperter er kommet med deres bud på, hvorfor den fysiske kontakt er dalet, siden de blev rette ægtefolk.

Ifølge Gyles Brandreth, forfatter af kongelige biografier, skulle grunden være, at prins Harry ønsker at udvise respekt for dronning Elizabeth II, som også var til stede i sidste uge.



Dertil forklarer han yderligere, at den 92-årige dronning aldrig har holdt i hånd med sin mand gennem 70 år i offentligheden, på grund af hendes generations »stoiske værdier«.

Meghan Markle og prins Harry deltog sammen med dronning Elizabeth II i en reception på Buckingham Palace. Foto: POOL Vis mere Meghan Markle og prins Harry deltog sammen med dronning Elizabeth II i en reception på Buckingham Palace. Foto: POOL

Hvortil kongelig etikette-ekspert Myka Meier bidrager med at sige:



»Det er sjældent, man ser kongelige par holde i hånd på officielle opgaver.«

Mindre behov

MailOnline har talt med en anden etikette ekspert, William Hanson, som også vurderer, at parret forsøger at virke mere professionelle. Han kommer også med et andet bud:



»Prins Harry har formentlig mærket et mindre behov for at holde Meghan i hånden nu, hvor hun virker til at være blevet mere selvsikker i sin nye rolle, og derfor har mindre brug for følelsesmæssig og fysisk støtte fra sin mand,« siger William Hanson.

Hvad, synes du, lyder som den mest sandsynlige grund til, at Meghan Markle og prins Harry holder mindre i hånd?