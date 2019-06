Hun spænder sikkerhedsvesten på ryggen og trykker ansigtsvisiret på plads på hovedet.

Selv her mere end tyve år efter hendes død, står billederne af prinsesse Dianas besøg i Angola stadig i frisk erindring hos alle, der er gamle nok til at huske prinsessen af Wales i levende live.

Et halvt års tid før sin tragiske død i 1997 besøgte Diana det afrikanske land og projektet The Halo Trust.

Organisationen bekæmper det våben, der dræber og lemlæster flest uskyldige civile, nemlig landminer.

Prinsesse Diana fotograferet i Angelo i januar 1997 - få månder før sin død. Foto: ANTONIO COTRIM

Her blev hun i januar 1997 fotograferet med visir og beskyttelsesvest, mens hun gik gennem et område, der var ryddet for miner.

Kort efter trykkede hun selv på knappen og sprængte en mine, som dermed blev uskadeliggjort.

I dag er billederne ikoniske, men i sin samtid vakte prinsessens besøg både opsigt og vrede.

Flere kritiserede hende for at træde ud af sin neutrale royale rolle og blande sig i et politisk anliggende, og den britiske våbenindustri var rasende.

Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO

Prins Harry har dog taget arven fra sin mor på sig og involveret sig arbejdet for The Halo Trust.

Nu forlyder det, at hertugen og hertuginden af Sussex planlægger en længere tur til det afrikanske kontinent til efteråret.

Her vil et af højdepunkterne angiveligt være et besøg i Angola og det landmine-projekt, som lå Diana så meget på sinde.

Britiske medier skriver i denne uge, at prins Harry håber at tage både sin hustru og deres nyfødte søn, Archie, med på en længere rundtur i Afrika.

Prins Harry fotograferet i april 2017 i forbindelse med et velgørenhedsarrangemnet til fordel for landminesagen. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

Besøget vil i givet fald være specielt, både fordi Meghan som den første britiske kongelige jo har afro-amerikanske rødder, men også fordi de to på den måde ærer den afdøde prinsesse.

I forbindelse med den internationale landmine dag i 2017 udtalte prins Harry, at hans mor trodsede kritikken for at skabe opmærksomhed om et meget vigtigt emne:

»Nogle mener, at hun trådte over grænsen til den politiske propaganda - men for hende handlede det ikke om politik; det handlede om mennesker.«

»Hun vidste, at hun havde et stort spotlight, hun kunne udnytte, og hun brugte det til at bringe opmærksomhed på mennesker, som andre havde glemt, ignorerede eller var for bange til at støtte.«