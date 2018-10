Pande mod pande. Næse mod næse. Sådan hilste Harry og Meghan på repræsentanter for New Zealands indfødte folk, maorierne.

Prinsen og hertuginden er nået til New Zealand på deres 16-dages lange rundtur i Stillehavet. Her blev de søndag modtaget af repræsentanter for landets indfødte befolkning.

Premierminister Jacinda Ardern tog imod det royale par i lufthavnen, men da de fornemme gæster nåede parlamentsbygningen i hovedstaden Wellington, var det de indfødte, der bød velkommen.

Det gjorde de med den klassiske hongi-hilsen, hvor man samtidig med et håndtryk presser næse og pande mod hinanden. Ifølge maori-kulturen udveksler to mennesker på den måde både hilsen og åndedrag.

Medlemmer af det New Zealandske forsvar udførte derefter den traditionelle haka-dans for det royale par.

New Zealand er sidste stop på Harry og Meghans 16 dages rundtur til Commonwealth-landende i Stillehavet.

De har allerede besøgt Australien, Fiji og Tonga.

Før besøget i New Zealand deltog parret i afslutningsceremonien ved Invictus Games, som prinsen selv er initiativtager til. Ved sportsbegivenheden dyster soldater, som er blevet sårede i tjeneste.

Harry og Meghan har fire dage i New Zealand, før rundrejsen slutter.

