Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Blot et par uger efter Meghan og Harry stod frem med deres egen længe ventede dokumentarserie, annoncerer parret, at de har endnu en Netflix-serie i ærmet.

Men denne gange burde det ikke være noget, der får det britiske kongehus til at ryste hverken i bukser eller grundvold. Det siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Den nye serie er totalt ufarlig for den kongelige familie. Men serien er en cementering af, at parret nu hører til i Hollywood og at det er der, de skal tjene deres penge,« siger han og fortsætter:

»De vil gerne være Hollywood-stjerner og -producere og de skal lave rigtigt meget mere end det her, hvis de vil leve af det.«

Harry og Meghan får nytårsaften premiere på ny Netflix-serie. Foto: BEN STANSALL/Ritzau Scanpix. Foto: BEN STANSALL Vis mere Harry og Meghan får nytårsaften premiere på ny Netflix-serie. Foto: BEN STANSALL/Ritzau Scanpix. Foto: BEN STANSALL

Hertugparret stiftede i 2020 produktionsselskabet, Archewell Productions, og underskrev, efter deres exit fra det britiske monarki, en aftale med Netflix om at producere flere programmer.

Mens dokumentarserien ‘Harry og Meghan’ om parret selv blev modtaget med bekymring i det britiske kongehus, er programserien ‘Live to Lead’, der får premiere den 31. december, af en helt anden kaliber.

»Den har en meget politisk agenda,« siger Jacob Heinel Jensen om serien, der portrætterer mennesker som for eksempel dommer Ruth Bader Ginsburg, miljøforkæmper Greta Thunberg og feminist Gloria Steinem.

Og dét deltagerpanel er i sig selv interessant, mener han.

Harry og Meghan, da de i 2017 annoncerede deres forlovelse for den samlede verdenspresse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/Ritzau Scanpix Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Harry og Meghan, da de i 2017 annoncerede deres forlovelse for den samlede verdenspresse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/Ritzau Scanpix Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Meghan og Harry træder nu ud af deres apolitiske royale roller og laver programmer om venstrefløjs ikoner som for eksempel Greta Thunberg. De er tidligere blevet kaldt ‘Duke og duchess of woke’, og melder nu helt klart ud, hvor de står politisk.«

Som Harry siger i traileren for programmet:

»Dette er inspireret af Nelson Mandela, der engang sagde: ’Det, der tæller i livet er ikke det faktum, at vi har levet …’

Hvorefter Meghan afslutter sætningen:

»Det er den forskel vi gør i andres liv, som vil afgøre betydningen af vores eget liv.«