Prins Harry og hertuginde Meghan får kritik for deres 'forfærdelige timing', efter de mandag aften afslørede nye detaljer om fremtiden uden for det britiske kongehus.

Da prinseparret fortalte, hvad der nu skal ske med brandet 'Sussex Royal', var den britiske premierminister, Boris Johnson, nemlig netop blevet indlagt på intensiv med en alvorlig corona-infektion.

'Kunne de ikke have ventet? Virkelig et upassende tidspunkt,' skriver for eksempel Kathie Gyngell, redaktør på The conservative woman, mens en anden Twitter-bruger skriver:

'Det får dem bare til at fremstå endnu mere afkoblet fra virkeligheden og de kampe, almindelige mennesker kæmper lige nu'.

Mandag aften gav prins Harry og hertuginde Meghan svaret på det spørgsmål, der havde spøgt i månedsvis. Nemlig hvad der skal ske med brandet 'Sussex Royal', nu hvor hertugparret af Sussex er trådt tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

De kunne nemlig fortælle, at de har stiftet en non-profit organisation, som får navnet Archewell. Navnet fik de ideen til, allerede inden deres søn Archie blev født.

'Arche' er det græske ord for 'begynde', 'styre' eller 'lede', fortæller parret til The Telegraph. Og de følte meget tidligt, at det var et passende navn til den velgørenhedsorganisation, som de håbede at stifte en dag, skriver Daily Mail.

»Og det blev inspirationen til vores søns navn. At gøre noget, der giver mening. Noget, der gør en forskel,« siger de om 'Archewell' såvel som deres næsten etårige søn Archie Mountbatten-Windsor.

»Vi ser frem til at lancere Archewell, når tiden er inde.«

I en udtalelse til The Telegraph fortalte parret mandag aften, at de havde set sig nødsaget til at offentliggøre planerne, fordi avisen allerede havde skrevet om dem.

Men de fortalte også, at der fortsat er mange detaljer, de vil vente med at løfte sløret for, til corona-epidemien er løjet af, og 'tidspunktet er det rigtige'.

Allerede i sidste måned havde The Telegraph fået nys om, at papirarbejdet i forbindelse med organisation var afsluttet. Den britiske avis kunne samtidig skrive, at parret også have planer om at lancere en hjemmeside med undervisningsmateriale med videoer, podcast og bøger.