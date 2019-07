Lørdag blev prins Harry og hertuginde Meghans lille søn døbt og har nu officielt fået navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Og selvom dåben har været omgæret af mystik, fordi Harry og Meghan har ønsket at holde begivenheden privat, så er der alligevel sluppet to billeder ud.

Og det er faktisk hertugparret, der selv har delt dem.

Det ene billede er et familiebillede, hvor Harry og Meghan sidder i midten med Archie i armene, mens den glade familie står omkring dem.

Prins Archie, Harry og Meghans søn, er blevet døbt lørdag.

Det andet er mere intimt og viser hetugparret med deres søn mellem sig. Det er et af de første billeder, hvor offentligheden får lov til at se Archies ansigt ordentligt, da der tidligere ofte har været en hånd, et klæde eller en beskæring, der delvist har skjult ham.

'Hertugen og hertuginden er meget glade for at dele glæden på denne dag med offentligheden, som har være utroligt støttende siden fødslen af deres søn. De takker jer for jeres venlige modtagelse af deres førstefødte og fejringen af dette særlige øjeblik,' står der blandt andet i den lange tekst.

Beslutning om at holde barnedåb væk fra offentligheden er blevet kritiseret af mange britiske medier.

Derfor er det opsigtsvækkende, at parret nu har valgt at dele hele to billeder fra begivenheden.