»En nær katastrofal biljagt.«

Det var sådan prins Harry og hertuginde Meghans talsperson beskrev den køretur, som parret sidste år i maj oplevede i New York.

Her blev de ifølge talspersonen jagtet af fotografer i to timer, og historien vakte minder om prinsesse Dianas tragiske død.

Fortællingen ændrede sig dog hurtigt, og det udskældte par blev anklaget for at overdrive.

Både byens borgmester, Eric Adams, og skuespiller og tv-vært Whoopi Goldberg mente, at en sådan biljagt var urealistisk med den trafik, der er i New York.

På de sociale medier blev de sammenlignet med skuespilleren Jussie Smollett, der i 2019 iscenesatte et overfald på sig selv for at få sympati.

Men prins Harry, hertuginde Meghan og hendes mor, som var med i bilen, var i fare.

Det fortæller et brev, som New Yorks politi, NYPD, i december 2023 sendte til Londons politi.

Et brev, som Daily Beast har fået fingre i.

»Vi fandt følgende: hensynsløs tilsidesættelse af køretøjs- og trafiklove og vedvarende farlig og uacceptabel opførsel fra paparazziernes side i løbet af den pågældende nat,« skriver NYPD's efterretningschef, John B. Hart, og fortsætter:

»Personerne brugte køretøjer, scootere og cykler på en måde, der tvang sikkerhedsteamet, som inkluderede en NYPD-bil, til ved flere lejligheder at foretage undvigemanøvrer og køre en omvej for at undgå at blive ramt af forfølgende køretøjer eller blive fanget i sidegader.«

Han oplyser videre, at der er indsamlet nok bevismateriale til at anholde to for »hensynsløs fareforvoldelse«.

På trods af dette har der ikke været nogle anholdelser i sagen. Der vil dog være en opgradering i sikkerheden for parret, når de fremover besøger New York.

Brevet er også blevet nævnt i den nylige retssag i England, hvor prins Harry havde sagde sagsøgt den britiske stat for hans beskyttelse - eller i hans optik mangel på samme. Her afviste dommeren hans krav om automatisk politibeskyttelse, når han er i Storbritannien.

En afgørelse, som prins Harry har tænkt sig at anke.