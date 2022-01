Prins Harry og Meghan Markle er ‘bekymrede’ over den misinformation om covid-19, der bliver delt via Spotify. Det meddeler en talsperson for parret søndag, ifølge CNN.

Dermed blander parret sig i den verserende kontrovers, hvor et stigende antal kendte kræver, at Spotify forholder sig til misinformation, der bliver delt via tjenesten.

Problemet er, at Spotify streamer den amerikanske komiker og MMA-kommentator Joe Rogans podcast ‘The Joe Rogan Experience’.

Rogan er blevet kritiseret for at dele misinformation om coronavacciner senest i en podcast med lægen, Robert Malone, som siger, at amerikanerne lider af en »massepsykose« og er blevet »hypnotiserede« til at bære mundbind og lade sig vaccinere.

Joe Rogans podcast, der streames på Spotify, har bragt musiktjenesten i store vanskeligheder.

Spotifyes dilemma er, at podcasten med over 11 millioner lyttere til hvert afsnit er den mest lyttede i verden, men kritikken af Rogan kan mærkes på bundlinjen hos Spotify.

Siden første januar er Spotifys markedsværdi ifølge Forbes faldet med 25 procent og i den forgangne uge, har musiktjenesten mistet fire billioner dollar – hvilket svarer til 26,7 milliarder danske kroner.

Tidligere i januar skrev mere end 250 forskere, læger og sygeplejersker et åbent brev til Spotify om den problematiske misinformation, og det er altså den kontrovers Harry og Meghan nu blander sig i.

Ifølge talspersonen for prinseparrets organisation, Archewell, er bekymringen fra Harry og Meghan ikke ny:

»Sidste april begyndte vores medstiftere at udtrykke bekymring over vores partnere hos Spotify om de alt for virkelige konsekvenser af covid-19 misinformation på deres platform,« lyder meldingen, der i følge CNN fortsætter:

»Vi har vedblivende udtrykt vores bekymring overfor Spotify for at sikre forandringer på platformen, der hjælper med at adresserer sundhedskrisen.«

Harry og Meghan er bekymret over den misinformation, som Spotify tillader at blive spredt via streamingtjenesten.

Harry og Meghan, der selv har en aftale med Spotify om at producere podcast, navngiver ikke Joe Rogan i deres kommentar. Men andre musikere har ikke lagt fingre imellem i deres kritik – dels af Rogan, dels af Spotify.

Først trak Neil Young al sin musik fra tjenesten med besked om:

»De kan have Rogan eller Young. Ikke begge.«

Siden gjorde Joni Mitchell ham kunsten efter, og søndag skriver New York Post, at også Bruce Springsteens guitarist Nils Lofgren trækker sin musik fra tjenesten.

Musikeren Neil Young og podcastværten Joe Rogan.

»Vi opfordrer alle musikere, artister og musikelskere til at stå sammen med os og kappe båndene til Spotify, skriver guitaristen fra E Street band.

På rygtebørsen spilles der p.t. om, hvem de næste der trækker sig fra Spotify bliver.

Ifølge Dailymail bør man sætte sine penge på navne som forsker og podcast-vært, Brené Brown, eller Dave Grohl fra bandet ‘Foo Fighters'.

I modsætning til musikerne har Harry og Meghan dog ikke på nuværende tidspunkt tænkt sig at stemme med fødderne.

I december 2020 blev de annonceret som nye podcastproducere på Spotify, og dét samarbejde har prinseparret ikke tænkt sig at sætte på spil:

»Vi forventer, at Spotify udnytter øjeblikket, og vi er opsat på at fortsætte vores samarbejde, hvis de gør,« lyder det i følge CNN fra parrets talsperson.

Spotify har på sin side meddelt, at virksomheden har »et stort ansvar for at balancere både sikkerheden for lytterne og friheden for indholdsskaberne«, men at de også har »detaljerede indholdspolitikker« og har »fjernet over 20.000 podcastepisoder relateret til covid siden starten af pandemien.«